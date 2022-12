Aljas módszerrel lopta a benzint ez a magyar sofőr: több év börtön várhat rá

A tankolással való trükközés nem a benzinárstoppal kezdődött el: egy férfi összesen 10 szer tankolt lopott rendszámmal 2020 és 2021 között, majd hajtott el fizetés nélkül – számolt be a Telex.

7,5 fél év szabadságvesztés várhat arra a férfira, aki 2020-ban kétszer, majd 2021-ben nyolcszor tankolt úgy, hogy az autójáról leszedte a rendszámot, vagy korábban lopott rendszámot szerelt fel. Ezután pedig fizetés nélkül elhajtott. a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség szerint.

A férfi nemcsak az autóját tankolta meg így, hanem literszámra horda el kannákban a benzint, amivel összesen több mint 170 ezer forintnyi üzemanyagot lopott el. Ezzel egyidőben több autót is feltört és elvitte belőlük a hangszórókat és az akkumulátorokat. Ezutóbbiért 2021 őszén már őrizetbe is vették, de ekkor még elengedték. Idén azonban két kerékpárt is ellopott, ami miatt előzetesen letartóztatták és azóta is börtönben van. 7,5 évet is kaphat.