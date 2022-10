Büntetőfényezés a magyar autópályán: ugrik a jogsi, 15 évet is kaphat, aki ezzel szórakozik az utakon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Akár börtönbe is kerülhet az a pickupos, aki reflektorral büntette meg a mögötte haladót, és a többi autóst. A hátrafelé reflektorozás kimerítheti a közúti veszélyeztetés bűntettét, hiszen gyakorlatilag megvakította a sötétben a mögötte haladókat. Ha a pickupost elkapják, akár börtönbe is kerülhet, de a jogsiját is elvehetik.

Sokkoló videót tett közzé a Budapesti Autósok Közössége: a felvétel vasárnap este készült az M1-es autópályán, Budapest felé haladva az M0-ás csomópont előtt. A videó beküldője éppen beért egy pickupot a belső sávban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A pickup sofőrje sérelmezhette, hogy valaki gyorsabban érkezik mögötte, ezért felkapcsolt hátul két eléggé komoly fénnyel világító lámpát, a koromsötétben teljesen elvakítva a mögötte érkező sofőrt, és a többi autóst is. Arról nem tudni, történt-e bejelentés az ügyben, mindenesetre a közösség videóit a hatóságok is figyelemmel kísérik - nem egy alkalommal pedig büntettek is a fedélzeti kamerás videók alapján. A mostani videón látható, hogy a reflektorokkal több autósnak a szemébe világíthatott a vaksötétben, nem kell magyarázni, hogy ez mennyire balesetveszélyes. Olyannyira, hogy akár közúti veszélyeztetés miatt is elővehetik a sofőrt. A Btk. szerint ugyanis: Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton más vagy mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha baleset is lesz az ügyben, akkor még súlyosabb lehet a büntetés: egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést,

két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget,

öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,

öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz. Emellett a büntetőfényezőnek azzal is számolnia kell, hogy bizonyos időre el is vehetik a jogsiját, ha elkapják.

Címlapkép: Getty Images

