Mindenki keresi ezeket a benzin-trükköző eszközöket: így győznék le a magyarok az árstop kivezetését

Megugrottak a webáruházakban a benzin áttöltéséhez használt termékek eladása, a jelek szerint ugyanis ismét hódít a benzinleszívás. Augusztus eleje óta csak magánszemélyek vehetnek kedvezményes árú üzemanyagot, azonban már a leszívás lehetőségét is szűkítik valamelyest az apadó üzemanyagkészletek miatt a kutakon elrendelt vásárlási szigorítások.

Fontos leszögezni, hogy a klasszikus, gumicsöves (olykor kerti slagos) vákuumos-leszívós megoldás nemcsak tűzveszélyes, de az egészségre is elég veszélyes: ha valaki véletlenül lenyeli a tankból leszívott benzint, számos kellemetlen tünetre számíthat, akár a szervei károsodását is kockáztatja, sőt nagyobb mennyiség esetén akár bele is halhat a mérgezésbe. Ugyanakkor ma már kényelmesebb megoldások is léteznek, például speciális benzinleszívó csövek, illetve elektromos benzinpumpák formájában.

Az rtl.hu az egyik hazai autóalkatrész-webáruházat, a Kauffert kérdezte meg arról, hogy tapasztaltak-e fokozott érdeklődést az üzemanyag leszívására, tárolására, mozgatására alkalmas eszközök iránt a benzinárstop augusztus eleji részleges kivezetése óta.

Az elmúlt nagyjából egy hétben a benzinleszívó csövek forgalmában mintegy 200 százalékos, a benzinkanna-eladásokban pedig 450 százalékos növekedést tapasztaltak, az elmúlt hónapok első hetében mérhető átlagos forgalomhoz képest

- írta a cég válaszában. Hozzátették, hogy ilyen rövid idő alatt egyelőre nem látható, hogy ez a trend így marad-e. Az viszont látszik, hogy a cég beszállítóinak készletei erősen fogynak, így az sem lehetetlen, hogy az egyéb kedvezőtlen tényezők miatt ezeknél a termékeknél is áremelkedés és/vagy készlethiány léphet fel a következő hetekben.