Lehangoló látlelet a magyar fizetésekről: ennyit kell gürizni a legolcsóbb, fapados új autóért

Óriási a szakadék a magyarországi fizetések között, autókban mérve is. Mialatt a legrosszabbul fizetett dolgozóknak majdnem két évi fizetésébe kerülne a legolcsóbb itthon kapható új autó, addig egy jól kereső, pénzügyi területen dolgozónak mindez kicsit több mint fél év alatt összejönne. A szociális ellátásban dolgozóknak már egy Suzuki S-Cross is csak álom maradhat.

Gigantikus a különbség a hazai fizetések között: hogy ezt látványosan szemléltessük, a KSH nemzetgazdasági ágakra bontott kereseti adatai alapján kiszámoltuk, hogy az egyes szakmákban dolgozók hány havi bérét emésztené fel egy-egy új autó megvásárlása.

Az átlagos nettó kereset (340 058 forint) mellett az alábbi béreket vettük alapul a számításunkhoz:

szociális ellátás: nettó 169 091 ft

építőipar: nettó 258 216 ft

mediánkereset: nettó 266 000 ft

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás: nettó 549 851 ft

pénzügyi, biztosítási tevékenység: nettó 600 487 ft.

A legrosszabbul, és legjobban kereső szakmák mellett belevettük a kalkulációba a mediánkeresetet is, amely az átlagbérnél jobban szemlélteti a hazai jövedelmi viszonyokat. Ez az az összeg, amelynél pontosan ugyanannyi magyar keres kevesebbet, és visz haza többet havonta.

Az autókat is különféle kategóriából válogattuk össze: a merítésben megtalálható a legolcsóbb, újonnan megvehető Mitsubishi Space Star, a magyarok aktuális kedvenc autója, az S-Cross, illetve belevettünk a számításba egy középkategóriás családi autót, és két drágább, már-már luxusmodellt is. Így az alábbi mezőny alakult ki, mindenhol a legalacsonyabb listaárral számoltunk:

Mitsubishi Space Star: 3 990 000 ft

Suzuzki S-Cross: 6 540 000 ft

Ford Focus: 9 210 000 ft

Mercedes E-osztály: 19 862 000 ft

BMW X7: 35 220 000 ft.

A magyarok felének már a legolcsóbb is luxus lehet

A számításban azt vettük alapul, hogy az egyes ágazatok dolgozói bérüknek 100 százalékát félre tudják tenni új autóra, hitelbe nem akarnak keveredni, csak a megtakarításaikból vásárolnának. Így pedig kiderült, hogy aki a mediánbért keresi, annak 15 hónapig kellene gürizni a legolcsóbb itthon kapható új autóért, az S-Cross pedig majdnem 25 havi melóból jönne össze. A Merci és a BMW pedig már gyakorlatilag elérhetetlen kategória, de az új Ford Focus is 34,6 havi mediánbért tenne ki.

A legrosszabbul kereső, szociális ellátásban dolgozóknak ugyanakkor már a legolcsóbb, legfapadosabb Space Star is majdnem kétévi fizetést vinne el, az S-Crossra több mint 3 évig kellene megspórolni a teljes fizetést, a BMW-re és a Mercedesre pedig nagyjából túlzás nélkül mondhatjuk, hogy egy élet munkája is kevés.

Ezzel szemben a legjobban kereső, pénzügyi, biztosítási területen dolgozóknak kb. fél évet kellene csak kuporgatnia a Space Starra, de a Suzukira sem kellene egy teljes évig félretenni. Ők az E-Mercit kevesebb mint 3 év alatt összehozzák, és a böhöm BMW-re sem kell még 5 évig sem spórolni.

Na, ezért járnak ősöreg kocsikkal a magyarok

A fenti ábrát elnézve érthetővé válik, hogy miért emelkedik drasztikusan a hazai autópark átlagéletkora. Ugyanis a KSH adatai szerint 20 év alatt nem csak a forgalomban lévő személyautók száma duplázódott meg majdhogynem, de a kétezres évek közepe óta a mára több mint 4 milliós hazai autóállomány 5 évet öregedett.

Alább látható, hogy a hazai személyautók átlagéletkora egészen 2008-ig csökkent. Ezekben az időkben még a piacon voltak a devizahitelek, és akár nulla forinttal a zsebünkben is be lehetett sétálni egy-egy kereskedésbe, és kitolni egy új kocsit - és nem mellesleg ezekben az időkben indult felfutásnak a magyarok kedvenc autója, a Suzuki is.

Azonban a válság és a szigorodó finanszírozási környezet igencsak megtette a hatását, hiszen a hazai autóállomány 2009 óta folyamatosan, megtörések nélkül öregszik, mára pedig már átlagosan elérte a 15 évet.

A folyamaton az sem segített, hogy az utóbbi időben, előbb a járvány, majd pedig a háború okozta problémákmiatt rendkívül megdrágultak az autók Magyarországon. Nemrégiben Thomka Ferenc, a Magyar Lízingszövetség elnökségi tagja beszélt arról a Pénzcentrumnak, hogy csak az elmúlt 1 évben 15 százalékkal mentek fel az autóárak. A szakember arról beszélt, hogy elsőként a lakossági ügyfelek elbizonytalanodása jelzi, hogy közeleg a nehéz időszak:

Ha megnézzük az elmúlt 15 év hazai autóeladási számait, akkor látható, hogy a legelső bizonytalan, vagy negatív gazdasági körülmények megjelenésével elsőként a lakossági ügyfelek kezdenek eltűnni. Utánuk válthat csökkenésbe a KKV-ügyfelek száma, és ami relatív konstans marad, azok a nagyvállalati és az állami beszerzések – ha ezek is csökkenést mutatnának, akkor már tényleg nagy baj lenne a gazdaságban. Az ilyen eseményeknél az egész lízingtorta csökken, és ezen belül legnagyobb arányban a lakossági szelet

- vázolta Thomka Ferenc. És az autópark fiatalodásához az sem járul hozzá vélhetően, hogy a finanszírozási termékek kamatai egyre csak emelkednek. Ennek kapcsána a szakember elmondta, az elmúlt 4-5 évben egy viszonylag nyugodt kamatkörnyezetben az ügyfelek „vizuálisan” is megszokták, hogy 4-6 százalékos THM-ekkel tudnak autófinanszírozást igénybe venni. Január óta viszont elszállt a kamatkörnyezet, most már 10 százalék fölé is mentek a THM-ek, ami pszichológiailag elég negatívan hat az ügyfelekre is.

Már most érezzük, hogy megtorpan a hitelfelvételi kedv. Várakozásaink szerint ez a két tényező az év végére már elég negatívan fogja érinteni a szakmát: nincs eszköz, és az eddigieknél jóval magasabb a kamatkörnyezet, ami nem látszik konszolidálódni

- fejtette ki Thomka Ferenc, utalva az autókereskedők ellátási nehézségeire is, hiszen most több márkánál is csak 10-18 hónapra vállalják egy-egy megrendelt kocsi leszállítását.