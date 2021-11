Ilyen autót vehetsz most 1,5 millió alatt: őrület, mi megy a kereskedőknél

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Egyre nehezebb helyzetben vagyunk, ha autót szeretnénk vásárolni Magyarországon: ha újban gondolkodunk, akkor választhatunk a hosszas várakozás, vagy a készleten lévő modellek között, amelyek nem feltétlenül az igényeink szerint vannak konfigurálva. A használtpiacra is begyűrűzött a globális chiphiány, hiszen egyre többen keresgélnek a hirdetési portálokon, ami jócskán felverte az árakat. A Pénzcentrum most annak is utánajárt, milyen lehetőségeink vannak, ha banki segítséggel pótolnánk ki a rendelkezésre álló összeget, ha egy kicsivel újabb, jobb autót szeretnénk venni.

Bár a járvány kitörése óta egyre nagyobb a magyarok igénye az egyéni mobilitásra, hiszen biztonságosabb egy saját autóval eljutni A-ból B-be, mint a zsúfolt tömegközlekedésen utazni. Ugyanakkor nincs könnyű dolga annak, aki autót szeretne manapság vásárolni Magyarországon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A globális ellátási láncokban ugyanis elég komoly zavar van, a gyárak komoly alkatrészhiánnyal küzdenek. Mi sem mutatja ezt jobban, minthogy a KSH legfrissebb adatai szerint Magyarországon szeptemberben az előző évhez viszonyítva a közúti gépjárművek gyártásának volumene 29, a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 26 százalékkal csökkent. És ezt az autóvásárlók is a saját bőrükön tapasztalhatják: a hazai gépjárműgyárak rendre úgy nyilatkoznak, hogy csökkentették a termelési kapacitásokat, ezáltal pedig hónapokat - vagy akár egy évet is várni kell, mire legyártanak egy új autót. Az esztergomi Suzuki-gyárban például egy műszakban termelnek jelenleg, és az alkatrészhiány miatt nagyjából egyhavi autómennyiséget nem tudtak legyártani az idei évben. Sőt, mivel a nemzetközi helyzet miatt a gyártási költségek nőttek, árat is kellett emelniük. A győri Audinál is fennakadások vannak: az alaktrészhiánym miatt több műszakot is lemondtak már a motor- és a járműgyártás területén egyaránt. A megrendeléstől az autók átvételéig a korábban, normál üzletmenetben jellemző 8-12 hét akár négy héttel is növekedhetett felszereltségtől függően, de jelenleg, extrém esetben ennél sokkal nagyobb csúszás, modelltől és felszereltségtől függően akár 6-12 hónap is előfordulhat - mondta korábban Bujáki Zsolt, a Porsche Hungária kommunikációs vezetője. A kecskeméti Mercedes-gyár idén háromszor is kényszerszünetre vonult a beszállítói nehézségek miatt - a leállás alatt fejlesztéseket, karbantartásokat végeztek az üzemben. A Daimler második negyedéves gyorsjelentése azonban már arra tért ki, hogy bár nőtt a kereslet az autóik iránt, de a félvezetőhiány (ezek kellenek az elektronikus alkatrészek, mikrochipek gyártásához) már visszafoghatja a második féléves értékesítéseket, és még 2022-ben is gondot fog okozni. Kovács Pál, a Hyundai magyarországi ügyvezetője pedig egy korábbi interjúnkban beszélt arról, hogy 3-4 hónap helyett mostmár 5-6 hónapot kell várni egy i30-asra. De van olyan felszereltségi szüntű Tucson, amit akár 8 hónapba is telhet leszállítani. Az kerül előnybe, aki betárazott Már a Datahouse forgalomba helyezési adatain is masszívan látszik, hogy az autógyártók gondokkal küszködnek. A legutóbbi, októberre vonatkozó jelentés szerinte ugyanis négyéves mélyponton volt a hazai forgalomba helyezések száma. Sőt, még a tavalyi, "első járványos" októberhez képest is majdnem 24 százalékkal kevesebb személyautó kapott magyar rendszámot a múlt hónapban. A szállítási nehézségek tehát nagy dilemma elé állíthatják azt, aki mindenképpen új autót szeretne vásárolni: vagy kivárja a többhónapos szállítási határidőt, és akkor olyan gépjárművet konfigurál össze magának, amilyet szeretne, vagy pedig a kereskedők készleteiről válogat. Ilyenkor viszont nem biztos, hogy minden igényét teljesíteni tudják - ám cserébe azonnal lesz autója. Sőt, ha például egy szalon tesztjárművére is le tudunk csapni, akkor akár jelentős kedvezményeket is kaphatunk: ebben a cikkben néztünk körbe a szalonok ajánlatai között. Amennyiben nem bánjuk, hogy előttünk jópáran meghajtották már a gépjárművet, akkor cserébe egy viszonylag magas felszereltségű autót kapunk. Ugyanis a kereskedések jellemzően úgy konfigurálják össze a bemutató modelleket, hogy azokban a legtöbb kényelmi extra benne legyen. A nagycsaládosok az államtól is igényelhetnek támogatást, ha új 7 személyes autót vásárolnak. Emellett sokan várják, hogy mi lesz az elektromos autós támogatások sorsa: az őszi, 3 milliárd forintos keret gyakorlatilag pillanatok alatt kifogyott, de az IFKA azt ígérte, hogy hamarosan felszabadítanak további forrásokat. Az őszi fordulóban 12 millió forintos értékhatárig az állam 2,5 millió forint támogatást (maximum a vételár felét) adott az elektromos autókra, a 12 millió és 15 millió forint közötti elektromos személyautókat vásárlók pedig 1,5 milliós állami hozzájárulást igényelhettek. Elképesztő állapotok a használtpiacon is Nincs könnyebb helyzetben az sem, aki nem engedheti meg magának, hogy új autóba üljön, így a használt piacon keresgél. Bár elsőre kézenfekvő megoldásnak tűnhet az egyre dráguló és késlekedő új autók helyett a használtak felé kacsintgatni, de már ide is begyűrűzött a globális alkatrészhiány hatása. Ugyanis az egyre növekvő kereslet felhajtotta az árakat: Katona Mátyás, a használtautó.hu szakértője nemrég arról beszélt, hogy náluk az elmúlt egy évben az átlagos hirdetési ár mintegy 50 százalékot emelkedett. Az olcsón üzemeltethető, népszerű modellek esetében még jelentősebb ez az áremelkedés, és a szakember szerint 500 ezer forint alatt már csak elvétve lehet működőképes kocsit találni. Sőt, másfél millió forintért is elég nagy kihívás egy korrekt használt autót venni manapság a magyar piacon: Nyilván lehet ma is találni 10 év alatti autókat is 1,5 millió forintért, de az biztos, hogy ma az adott összegért - kategóriától függetlenül - idősebb és/vagy többet futott, kevésbé jó állapotú autót kapunk, mint 2 évvel ezelőtt - vázolta a szakértő. A bankokhoz is fordulhatsz A legtöbb vevő 1,5 és 3 millió forint közötti ársávban keresgél a hirdetési portálon, és valszínűleg sokan nézhettek nagyot a hirdetési átlagárak láttán, amelyek Katona Mátyás szerint még ennél is magasabbak. Úgyhogy aki szeretne olyan autót venni, ami legalább még 5-6 évig vígan kiszolgálja, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Ilyen helyzetben lehet érdemes banki segítséggel kiegészíteni a már rendelkezésünkre álló pénzt. Magyarországon több autófinanszírozási lehetőség közül válogathatunk: az egyik ezek közül a lízingelés. Ezen konstrukciók esetében valamennyi önrésszel be kell szállnunk: a bankok jellemzően a vételár 20-30 százalékát kérik letenni az asztalra. Azt is érdemes még tudni, hogy lízing esetén az autó nem kerül egyből a tulajdonunkba, nyílt végű konstrukció esetén a vállalt futamidő végén választhatunk, hogy kifizetjük a vételár fennmaradó részét (és akkor a miénk lesz a kocsi), vagy visszaadjuk azt a lízingcégnek. Lézetik zárt végű lízing is, amely végén nem választhatunk, ki kell fizetni az autó maradványértékét - cserébe a tulajdonunk lesz. Ha használt autóban gondolkodunk, akkor tovább bonyolódhat a képlet, hiszen a lízingcégek jellemzően csak a gépjármű 18 éves koráig vállalják a finanszírozást. Emellett a casco-biztosítással is számolnunk kell, ami szintén nem kétforintos tétel - ezt ugyan nem minden esetben kötelező kötni, de casco nélkül jóval rosszabb konstrukciókkal lízingelhetünk. Az autófinanszírozás egy másik, sokkal egyszerűbb módja a személyi kölcsön. Ennek előnye a lízinggel szemben, hogy nem kell önerővel beszállni, és a bank sem fogja megkérdezni, mire is költöd a hitelösszeget, hiszen az szabad felhasználású. Ilyenkor a megvásárolt személyautó egyből a tulajdonodba kerülhet, és cascót is csak akkor kell kötnünk, ha szeretnénk bebiztosítani az újonnan vett autónkat, nem kötelez rá minket senki. Egy hitelkalkulátor segítségével pedig könnyen megtalálhatjuk a legideálisabb megoldást.

Címlapkép: Getty Images

