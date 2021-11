Horror drágulás a használtautó-piacon: ma már csak erre futja 1,5 millió forintból

Az átlagos hirdetési ár csak az idei évben közel 25 százalékkal, az elmúlt 12 hónapban pedig mintegy 50 százalékkal emelkedett a legnagyobb hazai autóhirdetési portálon. Mint kiderült, minél olcsóbban üzemeltethető, minél népszerűbb egy használtautó, annál jelentősebb az áremelkedése. A Pénzcentrum arra a kérdésre is választ kapott, hogy mire elég ma 1,5 millió forint a magyar használtpiacon, és ugyanezért az összegért mit lehetett venni 2 évvel ezelőtt. Az eredmény nem túl biztató.

A globális chiphiány az autógyártóknál is hatalmas gondokat okoz, jócskán megnőttek a szállítási határidők. Az alapanyaghiány másik hozadéka a drágulás: számos modell alapárát volt kénytelen megemelni a gyártó. A Suzuki például a közelmúltban volt kénytelen 100 ezer forintot hozzácsapni az Esztergomban készülő Vitara árlistájához.

Az újautók piacán tapasztalható problémák átgyűrűznek a használtpiacra is. A folyamatosan dráguló üzemanyagokról nem is beszélve. Annyi biztos, hogy a magyar autóflotta egyre csak öregszik: az első kilenc hónapban az átírt gépkocsik 75 százaléka 10 évnél idősebb volt, az előzetes becslések alapján a hazai autóállomány 14,7 éves átlagéletkora tovább romlott.

Most a szektor két legismertebb hirdetési portáljának szakembereivel jártuk körbe, hogy mi a helyzet a magyar használtautók piacán.

Kilőttek a használtautó árak

Sok vásárló az új autók áremelkedése és az egyre súlyosabb chiphiány hatására jelentősen megnőtt szállítási határidők miatt most a használtautó-piacon keresi következő autóját - erősítette meg Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Többségüknek az sem szegi kedvét, hogy a megnövekvő kereslet miatt a használtautó-piacon is jelentős áremelkedés következett be: ennek mértéke egyes kategóriákban bőven meghaladta a 20 százalékot is az elmúlt egy év során.

A szakember szerint ez a kedvezőtlen jelenség leghamarabb a jövő év közepén kezdhet gyengülni, de elképzelhető, hogy az alapanyaghiány (egyébként valamennyi gyártót érintő) problémája csak az ezt követő 1-2 évben fog megoldódni. Így folyamatosan fennmarad a megnövekedett kereslet, ami miatt akár további áremelkedés is elképzelhető a használt piacon.

Autót vennél? Találd meg a legjobb hitelajánlatot a Pénzcentrum kalkulátorában!

Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője kifejtette minden árkategóriában és szegmensben látható a nem is csekély mértékű áremelkedés:

az átlagos hirdetési ár csak az idei évben közel 25 százalékkal, az elmúlt 12 hónapban pedig mintegy 50 százalékkal emelkedett.

Ez együtt járt a hirdetett állomány enyhe fiatalodásával, de általános az adott évjáratú modelleknél is az akár 30 százalék feletti drágulás.

Minél olcsóbban üzemeltethető, minél népszerűbb egy autó, annál jelentősebb az áremelkedése. Az árnövekedés hatására továbbá csökkent a legfeljebb 500 ezer forint alatti autót keresők aránya, hiszen ott már elvétve találni jó autót

- tette hozzá Katona Mátyás, aki szerint ennek elsődleges oka a forint árfolyamának gyengülése, míg Európa-szerte általános, hogy nőtt az önálló mobilitás iránti igény. Ugyanakkor tavaly az új autók piacának zsugorodása, a nyersanyaghiányok (elsősorban a chiphiány) okozta növekvő szállítási idők miatt a kézzel fogható használt autók értéke és ára is emelkedett. És várhatóan fog is még emelkedni, áresésre tehát aligha számíthatunk.

Erre elég 1,5 millió forint

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mire elég ma 1,5-1,6 millió forint a magyar használtpiacon, és mit ért ez az összeg két évvel ezelőtt. Ennek kapcsán Katona Mátyás arról beszélt, hogy a piac átlagára már 3 évvel ezelőtt is 2 millió forint felett volt, de még nem sokkal, míg ma a 1,5 millió forintos összeg az átlagár 38 százalékát sem éri el.

Elmondható, hogy már 2 évvel ezelőtt is kihívást jelentett 1,5 millió forintért korrekt használt autót találni. Ma még inkább az, hiszen a jó autók árait a javítási költségek emelkedése is felveri, az olcsó autóknál pedig sokszor elmarad már a megfelelő karbantartás. Nyilván lehet ma is találni 10 év alatti autókat is 1,5 millió forintért, de az biztos, hogy ma az adott összegért - kategóriától függetlenül - idősebb és/vagy többet futott, kevésbé jó állapotú autót kapunk, mint 2 évvel ezelőtt

- fogalmazott.

Halász Bertalan kifejtette, hogy megvizsgálva a kínálatukban a 800 ezer és 1,6 millió forint közötti ársávban hirdetett személyautókat kiderült, hogy a legkisebb, legolcsóbb modellek között is csak minimum 100 ezer kilométert futott autókat találni ebben az árkategóriában, melyek életkora minimum 6-7 év. A használtautó-piacon leggyakrabban gazdát cserélő 5 modell esetében a kínálat a következő 800 ezer és 1,6 millió forint között:

Opel Astra: legalább 9, átlagosan 14 éves és 200 ezret futott.

Suzuki Swift: legalább 9, átlagosan 14 éves, 173 ezret futott.

Ford: Focus: legalább 8, átlagosan 14 éves és 200 ezret futott

VW Golf: legalább 12, átlagosan 16 éves és 210 ezret futott

VW Passat: legalább 13, átlagosan 16 éves és 270 ezret futott

A vezérigazgató az egyre dráguló üzemanyagok kapcsán elmondta, kisebb elmozdulás már most látható a gazdaságosabb járművek irányába, de az üzemanyagárak emelkedésének nem lesz azonnal erőteljes hatása a nagyobb teljesítményű és fogyasztású autók keresletére/kínálatára, mivel ezeket már a korábbi árszinteken is annak tudatában vásárolták meg a tulajdonosaik, hogy több üzemanyagot fogyasztanak.

Ezeknek az autóknak egy része egyfajta státuszszimbólum is, így aki az üzemanyagárak emelkedését átmeneti helyzetnek gondolja, nem emiatt fog megválni tőle, inkább adott esetben kevesebbet megy vele

- mondta.

Ennyit szánnak használt autóra a magyarok

Arra is rákérdeztünk, hogy ma milyen árkategóriában, milyen autókat keresgélnek a magyar autóvadászok. Katona Mátyás elmondta, ma a legtöbb vevő 1,5-3 millió forint közötti áron szeretne autót venni, a kínálat átlagára azonban már magasabb. A vevők legtöbbször Volkswagen, BMW és Mercedes-Benz márkára szűrnek, ha viszont egy-egy konkrét modellre keresnek, akkor a Skoda Octavia, Suzuki Swift, Audi A4 dobogó látható. A szakember azt is kifejtette, hogy jócskán megváltozott a magyar autóvásárlók prioritása:

A statisztikáink alapján azt látjuk, hogy az elmúlt években a vágyott álomautók helyett már fenntarthatóbb autókat keresnek a vevők: a Használtautó.hu-n a hibrid és elektromos autók immár a keresések csaknem 10 százalékát adják.

Hozzátette: a keresésekben is egyértelműen éreztetik a hatását a dízelautók kitiltásával apcsolatos hírek. Míg néhány évvel ezelőtt még nagyjából azonos mértékben kerestek benzines és dízel autókra a hirdetési portál felületén, mostanra már kétszer annyian keresnek benzinest, mint dízelt.

Hasonlóról számolt be Halász Bertalan is, aki szerint a dízelek iránti kereslet immár nyolcadik éve folyamatosan, évről évre csökken, melynek oka az egyre több város által bevezetett behajtási korlátozásokon kívül a magasabb szervizköltség, emellett az elmúlt napokban csúcsosodó AdBlue-mizéria sem tesz jót a dízelautók renoméjának.

A külföldről behozott használt autók körében jelenleg 37 százalék a dízel aránya, ez 8-10 éve még az import kétharmadát tette ki. Az itthon eladott új autók közül 2021 első félévében már mindössze 18 százalék futott gázolajjal. A JóAutók.hu oldalain az üzemanyagra történő kereséseknek is mindössze 17 százaléka vonatkozik dízeles használt autóra

- sorolta a vezérigazgató.

Idén a leggyakrabban keresett típusok a JóAutók.hu oldalain sorrendben a következők voltak:

Toyota

Volkswagen

Ford

Opel

Suzuki

Modellek szerinti szűrésre a felhasználók a legnagyobb számban ezeket keresőszavakat adták meg:

Octavia (Skoda)

Astra (Opel)

Focus (Ford)

Golf (Volkswagen)

Ceed (KIA)

Passat (Volkswagen)

Swift (Suzuki)

Yaris (Toyota)

i30 (Hyundai)

Civic (Honda)

Ezek a lehetőségek, ha hitelhez nyúlnál

Mint kiderült, másfél millió forint manapság az az összeg, amelyért legfeljebb a kínálat alsó feléből válogathatunk az autópiacon. A Pénzcentrum kalkulátorával most megnéztük, milyen feltételekkel adnának a bankok ekkora összegű kölcsönt autóvásárlásra (5 évre, 12 hónapos munkavizonnyal, legalább nettó 250 ezer forintos keresettel).

A legkisebb, 29 735 forintos tölesztőrészletet az UniCredit Bank ajánlotta 7,28 százalékos THM mellett. Csak parszáz forinttal kellene többet tölreszteni havonta a Sberbank kölcsönével, ahol a 30 112 forintos részletek mellett 7,21 százalékos a THM. Nem sokkal marad el attől a Budapest Bank ajánlata sem 30 169 forintos törlesztővel és 7,88 százalékos THM-l. További részletekért és a többi bank ajánlataiért keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát.