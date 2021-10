Nem áll meg a horror a benzinkutakon: meddig szállhatnak még el az árak?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sokaknál itt a lélektani határ: a rekordárú üzemanyagok miatt több tízezer magyar teheti le az autóját. A Pénzcentrum most felmérést végzett olvasói körében, amelyből kiderült, hogy a legtöbbeknek már eddig is gondot okozott tankolni. Egy másik jelentős hányadnak pedig az 500 forintos literenkénti ár a lélektani határ, amit most a gázolaj már át is lépett.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK