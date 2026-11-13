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Folytatódnak a béketárgyalások: Európa is bekapcsolódhat az amerikai-orosz-ukrán egyeztetésekbe
Bár szerdán lezárult az orosz–ukrán–amerikai béketárgyalások első fordulója, a diplomáciai lépéseket kiterjedt, orosz területeket célzó ukrán dróntámadások kísérték. A párbeszéd a fegyveres konfliktus folytatódása ellenére sem szakad meg, az amerikai különmegbízott ugyanis már bejelentette a következő, várhatóan európai részvétellel bővülő egyeztetéseket - közölte a Portfolio.
A héten lezajlott háromoldalú tárgyalások első szakasza után Steve Witkoff amerikai különmegbízott csütörtökön megerősítette, hogy a felek a jövőben ismét tárgyalóasztalhoz ülnek. A soron következő egyeztetések újdonsága az lehet, hogy a tervek szerint azokon már európai képviselők is részt vesznek, kiszélesítve ezzel a békefolyamatba bevont nemzetközi szereplők körét.
A diplomáciai törekvésekkel párhuzamosan azonban a harctéri események egyáltalán nem csillapodtak. Az ukrán erők az elmúlt napokban heves dróntámadásokat hajtottak végre Oroszország belső területei ellen. A jelentések szerint a csapások kifejezetten súlyosak voltak, és több kiemelt jelentőségű nagyvárost is érintettek, így Moszkva mellett Volgográdból és Rosztov-na-Donuból is komoly támadásokról érkeztek hírek.
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