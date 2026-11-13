Folytatódnak a béketárgyalások: Európa is bekapcsolódhat az amerikai-orosz-ukrán egyeztetésekbe

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Bár szerdán lezárult az orosz–ukrán–amerikai béketárgyalások első fordulója, a diplomáciai lépéseket kiterjedt, orosz területeket célzó ukrán dróntámadások kísérték. A párbeszéd a fegyveres konfliktus folytatódása ellenére sem szakad meg, az amerikai különmegbízott ugyanis már bejelentette a következő, várhatóan európai részvétellel bővülő egyeztetéseket - közölte a Portfolio.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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