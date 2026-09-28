Hatalmas pofont kaptak a nemesfémek: az olajár kilövése után Michael Burry már az újabb összeomlásra figyelmeztet

Enyhe emelkedéssel kezdték a hétfői kereskedést az európai tőzsdék, miközben az iráni–amerikai feszültség nyomán dráguló olaj és az erősödő kamatemelési várakozások jelentős esést okoztak a nemesfémek piacán. A befektetők a héten kulcsfontosságú amerikai makrogazdasági adatokra figyelnek, miközben Michael Burry az AI-beruházások kockázataira figyelmeztetett, a SpaceX pedig a Starship újabb mérföldkőnek szánt tesztrepülésére készül.

A hétfői nyitást követően a páneurópai Stoxx 600 index 0,2 százalékkal emelkedett, és hasonló mértékű pluszban állt a londoni és a párizsi tőzsde is. A német DAX alig mozdult, míg Milánóban és Madridban enyhe csökkenés látszott. A nemesfémek ennél jóval nagyobb veszteségeket szenvedtek el reggel. Az arany spot árfolyama 2,6 százalékkal, unciánként 4175,8 dollárra esett, az ezüst 4,4, a platina 2,7, a palládium pedig 3 százalékkal került lejjebb.

Az európai nyitás visszafogottabb lett annál, mint amit a kora reggeli határidős árfolyamok jeleztek. Akkor még a DAX esetében 0,8 százalék körüli emelkedés körvonalazódott. Ázsiában vegyes volt a kép: a reggeli adatok szerint a japán Nikkei 0,49 százalékkal csökkent, a hongkongi Hang Seng 0,65 százalékkal emelkedett, a kínai CSI 300 pedig 0,13 százalékkal gyengült.

Az amerikai részvénypiac pénteken erősödéssel zárt, a Dow Jones 0,9, az S&P 500 0,5, a Nasdaq pedig 0,4 százalékot emelkedett. Hétfő kora reggel ugyanakkor a határidős indexek már visszaesést vetítettek előre: a Dow Jones futures mutatója 0,35, az S&P 500-é 0,32, a Nasdaqé 0,78 százalékos mínuszban állt.

Az év eleje óta elért teljesítmények alapján a BUX továbbra is kiemelkedik a felsorolt vezető amerikai, ázsiai, európai és régiós indexek közül a maga 36,2 százalékos emelkedésével. A hazai blue chipek közül a Mol 75,2 százalékos drágulással vezetett, míg a Richter 26,5 százalékos emelkedése jelentette a legkisebb nyereséget. A Brent olaj jegyzése az év elejéhez képest már 75,4 százalékkal került feljebb.

Az olaj drágulása a nemesfémeket is nyomás alá helyezte

A piacok figyelmének fókuszában továbbra is a közel-keleti konfliktus áll. Donald Trump elutasította Irán legújabb javaslatát a Hormuzi-szoros újranyitására és a harcok befejezésére, amire a nyersolaj ára újabb emelkedéssel reagált. Teherán eközben azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló konfliktus kizárólag diplomáciai úton rendezhető.

A dráguló energia fűti az inflációs aggodalmakat, és növeli a további amerikai kamatemelések esélyét. A Fed szeptember elején 0,25 százalékponttal, a 3,75–4,00 százalékos sávba emelte az irányadó kamatot. A hétfő reggeli piaci árazások már 68 százalékos valószínűséget rendeltek egy újabb októberi szigorításhoz.

Bár az aranyat hagyományosan infláció elleni fedezeti eszköznek tekintik, a magasabb kamatkörnyezet csökkenti a vonzerejét, mivel a nemesfém nem fizet kamatot. A hétfő reggeli árfolyamesés szeptember 1. óta a legsúlyosabb napi visszaesésnek felelt meg.

A héten több kulcsfontosságú amerikai makroadat is érdemben befolyásolhatja a kamatvárakozásokat. Érkezik a JOLTS nyitott álláshelyek száma, az ADP foglalkoztatottsági jelentése, a Fed által kiemelten követett PCE-maginfláció, valamint a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottak létszáma (non-farm payrolls). A vártnál erősebb munkaerőpiaci vagy inflációs adatok további nyomást helyezhetnek az aranyra. A hétfői nemzetközi makronaptárban a kínai iparvállalatok augusztusi profitadatai szerepelnek.

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Burry az AI-rali fenntarthatóságát kérdőjelezi meg

Michael Burry, a 2008-as jelzáloghitel-piaci összeomlás előrejelzéséről híressé vált nagybefektető szerint az amerikai gazdaság veszélyesen kitetté és függővé vált a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásoktól. Úgy véli, Washington számára létfontosságú a boom fenntartása, miközben kétséges, hogy a kormány képes lenne megakadályozni egy komolyabb korrekciót vagy visszaesést.

A legutóbb nyilvánosságra hozott portfóliójelentések alapján Burry több meghatározó technológiai óriás és egy félvezetőipari ETF árfolyamesésére vett fel short pozíciót. Ezek a medvepiaci ügyletek akkor termelnek profitot, ha az érintett eszközök árfolyama zuhanni kezd. Legnagyobb tétjei az Oracle-höz, a Palantirhoz és a Nebiushoz kapcsolódnak, de az Nvidia, a Micron, a CoreWeave és az iShares Semiconductor ETF ellen is fogadást kötött.

Burry szerint erősen megkérdőjelezhető, hogy a chipekre, adatközpontokra és AI-fejlesztőkre épülő capex-hullám hosszú távon fenntartható-e. Egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy megítélése szerint az amerikai döntéshozóknak rendkívül kevés hatékony monetáris és fiskális eszközük maradt egy esetleges pénzügyi vagy adósságválság megfékezésére.

Fontos tesztrepülés előtt a SpaceX

A SpaceX hétfő délutánra tűzte ki a Starship tizennegyedik tesztrepülését, amelynek során először kísérelnék meg az űreszköz orbitális pályára állítását. A texasi Starbase-ről induló küldetés keretében 26 új generációs Starlink műholdat is Föld körüli pályára juttatnának. Az amerikai légügyi hatóság (FAA) szeptember 26-án adta ki az indítási és visszatérési műveletekre vonatkozó engedélyt.

A teljesen újrahasznosíthatóra tervezett nehézrakéta kulcsszerepet játszik a Starlink flottabővítésében. A műholdas internetszolgáltatás a második negyedévben a SpaceX legnagyobb forgalmú és egyetlen nyereséges divíziójává vált. A vállalat jelenleg mintegy 11 ezer aktív műholdat üzemeltet, szemben a rivális Eutelsat OneWeb nagyjából 650 fős flottájával.

A júniusban tőzsdére lépett SpaceX piaci kapitalizációja jelenleg mintegy 2000 milliárd dollár körül mozog. A vállalat a Starshipet egy 2027-es, a NASA számára tervezett holdmissziós tesztrepülésre is felkészíti, jövőre pedig kifejezetten mesterségesintelligencia-feladatokra optimalizált számítási műholdakat állítana vele pályára.