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Egy hatalmas tűz látványa
Világ

Lángokban a magyarok kedvelt nyaralóhelye: kétszáz embert kellett kimenekíteni

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 13. 10:28

Mintegy kétszáz embert kellett evakuálni a horvátországi Brac szigetén pusztító tűz miatt. A lángok Milna térségében már lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek, ezért a veszélyeztetett területekről a külföldi turistákat is kimenekítették. Súlyos sérültről nem érkezett hír, néhányan azonban füstmérgezést szenvedtek.

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Mintegy kétszáz embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a horvátországi Brac szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, néhányan füstmérgezést szenvedtek - írta vasárnap a Vecernji List című horvát napilap.

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Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok közlése szerint az evakuáltakat Supetar sportcsarnokában és Postira egyik közösségi központjában helyezték el. A veszélyeztetett területeken külföldi turisták is tartózkodtak.

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A helyzet az éjszaka Milna környékén több helyen súlyossá vált: a tűzoltók lakóházakat és más épületeket védtek, miközben a tűz az Osibova-öböl és Baterija felé terjedt.

Tucakovic szerint több épület megrongálódott, a károk pontos mértékét azonban csak a terület átvizsgálása után lehet megállapítani. Vasárnap reggel már nem volt nyílt láng, a tűzoltók azonban továbbra is a helyszínen maradtak, hogy megakadályozzák az újabb fellobbanásokat.

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A tűz csütörtök este keletkezett Lozisca közelében, és az elmúlt napokban nagy területen pusztított a bozótosban, az aljnövényzetben és a fenyőerdőben. Az oltást az erős szél és a nehezen járható terep is nehezítette. A földi egységek mellett tűzoltó repülőgépeket is bevetettek.

A tűzoltók az elmúlt napokban Lozisca, Bobovisca és Milna térségében házakat és más épületeket védtek. Korábban a tengeri evakuálás lehetőségére is felkészültek, akkor azonban még nem volt szükség nagyobb szabású kitelepítésre.
Címlapkép: Getty Images
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