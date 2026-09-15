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Választások, népszavazás, parlament, sajtószabadság – csupa olyan fogalom, amely szorosan kapcsolódik a demokráciához, és rendszeresen előkerül a hétköznapokban is. De vajon tudjuk-e pontosan, mit jelentenek, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz? Szeptember 15. a demokrácia nemzetközi napja, ennek kapcsán összeállított kvízünkben most 10 alapvető kérdéssel tesztelheted, mennyire ismered a demokratikus rendszerek működését.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyit tudsz a demokráciáról? Lássuk, átmennél-e egy demokrácia-alapismeretek teszten! 1/10 kérdés Mit jelent a „demokrácia” szó? Királyi uralom Vallási uralom Katonai uralom Népuralom Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik ókori városhoz kötjük a demokrácia kialakulását? Athén Róma Spárta Alexandria Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik jellemző egy demokratikus választásra? A választás eredményét előre kijelölik Több politikai lehetőség közül lehet választani Csak a hivatalban lévő vezetőre lehet szavazni A szavazatok értéke attól függ, ki adta le őket Következő kérdés 4/10 kérdés Hogyan nevezzük azt, amikor egy konkrét közügyben közvetlenül a választópolgárok szavaznak? Közvélemény-kutatás Népszavazás Előválasztás Népszámlálás Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik NEM tartozik a három klasszikus hatalmi ág közé? Sajtó Törvényhozás Végrehajtás Igazságszolgáltatás Következő kérdés 6/10 kérdés Mit jelent a képviseleti demokrácia? A polgárok képviselőket választanak, akik részt vesznek a közügyek eldöntésében Az ország vezetőit sorsolással jelölik ki Minden állampolgár minden törvényről személyesen szavaz Csak helyi ügyekben lehet szavazni Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik szabadságjog kapcsolódik közvetlenül ahhoz, hogy valaki szabadon kifejthesse politikai véleményét? A tulajdonhoz való jog A véleménynyilvánítás szabadsága A művelődéshez való jog A szabad mozgáshoz való jog Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik állítás igaz? Demokráciában nincs szükség parlamentre Monarchiában nem lehet választásokat tartani Egy demokratikus ország államfője lehet király is Minden demokrácia köztársaság Következő kérdés 9/10 kérdés Mit jelent a sajtószabadság? A sajtó bármilyen információt korlátozás nélkül nyilvánosságra hozhat A sajtó állami előzetes engedély nélkül közölhet információkat és véleményeket a jogszabályok keretei között Az újságírókra nem vonatkoznak a törvények A sajtóban megjelent véleményekért és állításokért nem vonható felelősségre a kiadó Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik állítás igaz a demokráciára? Minden döntést valamennyi állampolgárnak közösen kell meghoznia Nem csak a választások, hanem alapvető jogok és intézményi garanciák is fontos részei A demokratikus berendezkedés feltétele, hogy az államfőt meghatározott időre, választással nevezzék ki Kizárólag az számít, hogy négyévente legyen választás Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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