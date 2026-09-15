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Kvíz: Mennyit tudsz a demokráciáról? Lássuk, átmennél-e egy demokrácia-alapismeretek teszten!

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 17:57

Választások, népszavazás, parlament, sajtószabadság – csupa olyan fogalom, amely szorosan kapcsolódik a demokráciához, és rendszeresen előkerül a hétköznapokban is. De vajon tudjuk-e pontosan, mit jelentenek, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz? Szeptember 15. a demokrácia nemzetközi napja, ennek kapcsán összeállított kvízünkben most 10 alapvető kérdéssel tesztelheted, mennyire ismered a demokratikus rendszerek működését.

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Kvíz: Mennyit tudsz a demokráciáról? Lássuk, átmennél-e egy demokrácia-alapismeretek teszten!

1/10 kérdés
Mit jelent a „demokrácia” szó?
Királyi uralom
Vallási uralom
Katonai uralom
Népuralom
2/10 kérdés
Melyik ókori városhoz kötjük a demokrácia kialakulását?
Athén
Róma
Spárta
Alexandria
3/10 kérdés
Melyik jellemző egy demokratikus választásra?
A választás eredményét előre kijelölik
Több politikai lehetőség közül lehet választani
Csak a hivatalban lévő vezetőre lehet szavazni
A szavazatok értéke attól függ, ki adta le őket
4/10 kérdés
Hogyan nevezzük azt, amikor egy konkrét közügyben közvetlenül a választópolgárok szavaznak?
Közvélemény-kutatás
Népszavazás
Előválasztás
Népszámlálás
5/10 kérdés
Melyik NEM tartozik a három klasszikus hatalmi ág közé?
Sajtó
Törvényhozás
Végrehajtás
Igazságszolgáltatás
6/10 kérdés
Mit jelent a képviseleti demokrácia?
A polgárok képviselőket választanak, akik részt vesznek a közügyek eldöntésében
Az ország vezetőit sorsolással jelölik ki
Minden állampolgár minden törvényről személyesen szavaz
Csak helyi ügyekben lehet szavazni
7/10 kérdés
Melyik szabadságjog kapcsolódik közvetlenül ahhoz, hogy valaki szabadon kifejthesse politikai véleményét?
A tulajdonhoz való jog
A véleménynyilvánítás szabadsága
A művelődéshez való jog
A szabad mozgáshoz való jog
8/10 kérdés
Melyik állítás igaz?
Demokráciában nincs szükség parlamentre
Monarchiában nem lehet választásokat tartani
Egy demokratikus ország államfője lehet király is
Minden demokrácia köztársaság
9/10 kérdés
Mit jelent a sajtószabadság?
A sajtó bármilyen információt korlátozás nélkül nyilvánosságra hozhat
A sajtó állami előzetes engedély nélkül közölhet információkat és véleményeket a jogszabályok keretei között
Az újságírókra nem vonatkoznak a törvények
A sajtóban megjelent véleményekért és állításokért nem vonható felelősségre a kiadó
10/10 kérdés
Melyik állítás igaz a demokráciára?
Minden döntést valamennyi állampolgárnak közösen kell meghoznia
Nem csak a választások, hanem alapvető jogok és intézményi garanciák is fontos részei
A demokratikus berendezkedés feltétele, hogy az államfőt meghatározott időre, választással nevezzék ki
Kizárólag az számít, hogy négyévente legyen választás
Címlapkép: Getty Images
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