2026. szeptember 13. vasárnap Kornél
22 °C Budapest
OTP Bank Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Baba Yaga nevű éjszakai drónbombázó
Világ

Hova fajulhat a helyzet? A lengyel határtól alig pár száz méterre csapódott be egy drón, azonnal riasztották a lakosságot

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 13. 11:33

Drón csapódott egy teherautóba Ukrajna területén, mindössze mintegy 800 méterre a lengyel–ukrán határtól. Az eset az Ukrajna nyugati részét ért orosz légitámadás során történt. A történtek miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel–ukrán határátkelőn. Közben a lengyel hatóságok a keleti országrészben élőket is figyelmeztették a légitámadás lehetséges veszélyére.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Ukrajnát vasárnapra virradóra ért orosz légitámadásban egy drón egy teherautónak ütközött ukrán területen, mintegy 800 méterre a Dorohusk-Jahodin lengyel-ukrán határátkelőtől - közölte Dariusz Sienicki, a lengyel határőrség regionális alakulatának szóvivője az Interia.pl lengyel hírportállal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Drón zuhant le Romániában: azonnal felszálltak az F-16-os vadászgépek
EZ IS ÉRDEKELHET
Drón zuhant le Romániában: azonnal felszálltak az F-16-os vadászgépek
Egy drón zuhant le egy kukoricásban Románia északkeleti részén, a helyszínen kisebb tűz is keletkezett.

A Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn - mondta el Sienicki.

Az ukrajnai helyzet kapcsán a lengyel kormány biztonsági központja (RCB) vasárnap hajnalban sms-üzenetekben figyelmeztette a kelet-lengyelországi Lublini vajdaság hat járásának lakosságát a légitámadás lehetséges veszélyére, és emiatt riasztószirénákat is bekapcsoltak.
Címlapkép: Getty Images
#határ #ukrajna #forgalomkorlátozás #oroszország #figyelmeztetés #világ #drón #lengyelország #háború #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:04
12:35
12:06
11:33
11:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 13.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hetente 27-en halnak meg emiatt a saját otthonukban
2026. szeptember 12.
Akár 120 ezer forintot is bukhatsz egy új mobiltelefon vásárlásán: így spórolnak rajta egy vagyont az élelmes magyarok
2026. szeptember 13.
Nem vicc, milliókat kaszált egy magyar diák ezzel a játékkal: lehet, hogy te is naponta használod
2026. szeptember 12.
Dől a pénz az öregedésgátló csodaszerekbe: most kiderült, óriási pazarlás az egész – szinte semmit sem érnek
2026. szeptember 12.
Így tűntek el szép csendben a filléres kisautók: döbbenetes, mennyit drágultak a slágermodellek
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 13. vasárnap
Kornél
37. hét
Szeptember 13.
A Magyar dal napja
Szeptember 13.
Programozók napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
65 év felett járhat az olcsóbb áram, mégis alig tudnak róla: az E.ON extrát is ad mellé
2
1 hete
Időzített bomba Európa legnagyobb atomerőműve: már csak napok maradtak a teljes leállás előtt
3
2 hete
Befellegzett ezeknek a húsoknak a boltokban: azonnali, drasztikus tiltást vezet be az EU
4
2 hete
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
5
2 hete
Rakéták repültek az európai főváros felé: minden felrobbant - óriási a pusztítás, rengetegen meghaltak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkereset
a kifizetett biztosítási szolgáltatás visszakövetelése a károkozótól.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 13. 10:02
Újabb kegyetlen kávédrágulás keserítheti a magyarok reggeleit: itt az igazság, ezért fizetünk annyit egy csésze feketéért
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 13. 06:01
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hetente 27-en halnak meg emiatt a saját otthonukban
Agrárszektor  |  2026. szeptember 13. 12:04
Csípős hideg csapott le Magyarországra: itt alig volt 4 fok reggel