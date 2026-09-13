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Hova fajulhat a helyzet? A lengyel határtól alig pár száz méterre csapódott be egy drón, azonnal riasztották a lakosságot
Drón csapódott egy teherautóba Ukrajna területén, mindössze mintegy 800 méterre a lengyel–ukrán határtól. Az eset az Ukrajna nyugati részét ért orosz légitámadás során történt. A történtek miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel–ukrán határátkelőn. Közben a lengyel hatóságok a keleti országrészben élőket is figyelmeztették a légitámadás lehetséges veszélyére.
Az Ukrajnát vasárnapra virradóra ért orosz légitámadásban egy drón egy teherautónak ütközött ukrán területen, mintegy 800 méterre a Dorohusk-Jahodin lengyel-ukrán határátkelőtől - közölte Dariusz Sienicki, a lengyel határőrség regionális alakulatának szóvivője az Interia.pl lengyel hírportállal.
A Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn - mondta el Sienicki.
Az ukrajnai helyzet kapcsán a lengyel kormány biztonsági központja (RCB) vasárnap hajnalban sms-üzenetekben figyelmeztette a kelet-lengyelországi Lublini vajdaság hat járásának lakosságát a légitámadás lehetséges veszélyére, és emiatt riasztószirénákat is bekapcsoltak.
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