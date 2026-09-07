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Keményen fizethetnek a tehetősebb magyarok: megszólalt a vagyonadóról a NAV új elnöke
Szeptember 15-én új elnök veszi át a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetését. A versenyszférából érkező szakember legfőbb célja a szervezet politikai semlegességének megteremtése, a közbizalom helyreállítása, valamint a múltbeli gyanús ügyek tényalapú kivizsgálása. Kiemelt feladatként tekint az NVVH-val való szoros együttműködésre, és támogatja a vagyonosabb rétegek fokozottabb közteherviselését – mondta el a Portfoliónak adott interjújában Sádt Mónika
A versenyszférában, tanácsadói, könyvvizsgálói és multinacionális vállalati oldalon szerzett két évtizedes tapasztalat után tér vissza a közigazgatásba a NAV új elnöke, Sádt Mónika, aki pályafutását egykor szintén az adóhatóságnál kezdte.
Bár a közigazgatás szigorúbb jogszabályi kereteket jelent, az új vezető szerint a komplex problémamegoldás, a digitalizáció és a rendszerszemlélet terén jelentős a hasonlóság egy globális vállalat és az adóhivatal működése között. Gyakorlatias megközelítést ígér, amelynek célja, hogy a jogkövető adózók számára a kötelezettségek teljesítése minél egyszerűbbé váljon, miközben a jogsértők következetes szankciókra számíthatnak.
A napokban hivatalba lépő vezető hangsúlyozta, hogy a NAV működése közvetlen hatással van a költségvetés biztonságára, a gazdaság versenyképességére és az állami intézményekbe vetett társadalmi bizalomra. Éppen ezért elengedhetetlen a szigorúan szakmai alapú, politikailag független működés. A politikai semlegesség irányába tett fontos lépésként értékelte, hogy a NAV elnöki posztja már nem jár együtt a pénzügyminisztériumi államtitkári ranggal.
Kitért a múltban felmerült, részrehajlást vagy indokolatlan elhúzódást sejtető eljárásokra is, megerősítve, hogy ezeket az ügyeket objektív adatok alapján, szisztematikusan felülvizsgálják. Amennyiben a belső ellenőrzések szabálytalanságot tárnak fel, annak meglesznek a megfelelő következményei. Az eljárások során törekedni fog az eredményes nyomozásokhoz szükséges adatvédelem és a transzparens lakossági tájékoztatás közötti egyensúly megteremtésére.
A közvagyon védelme érdekében az egyik legfontosabb feladat az NVVH-val való együttműködés operatív hátterének kialakítása. Az adatátadás és a közös munka nem informális alapon, hanem szigorú jogszabályi keretek között, dedikált erőforrásokkal valósul majd meg.
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Ami a jogalkotást illeti, a törvényhozás továbbra is a Pénzügyminisztérium feladata marad, de a NAV folyamatos, gyakorlati visszajelzésekkel fogja segíteni az egyes tervezetek megvalósíthatóságát.
Bár a tervezett vagyonadó részletes szabályai még nem ismertek, az új elnök egyetért azzal a társadalmi elvárással, hogy a tehetősebbek nagyobb arányban vegyék ki a részüket a terhek viseléséből, különösen a jelenlegi, alacsony jövedelemadóra és magas áfára épülő hazai adórendszerben. Bízik abban, hogy a kormányzati ígéreteknek megfelelően a nyomozó hatóságok megerősítése fókuszban marad, biztosítva ezzel egy hatékonyan és korszerűen működő adóhivatal jövőjét.
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