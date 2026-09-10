Elszabadult a pokol a katonai bázison: méregdrága amerikai harci gépeket tarolt le a rakétaeső

Iráni rakétacsapás ért egy jordániai légitámaszpontot a héten, amelyben több amerikai katonai repülőgép is megrongálódott. Az incidens rávilágít az idén februárban kirobbant fegyveres konfliktus egyik legsúlyosabb problémájára, az Egyesült Államok légvédelmi és hadianyag-készleteinek vészes fogyatkozására - írta meg a Portfolio.

A Muvaffak asz-Szalti légibázist ért keddi támadásban egy amerikai A–10 Thunderbolt II-es csatarepülőgépnek leszakadt az egyik szárnya, míg mintegy nyolc F–15-ös vadászgép kisebb sérüléseket szenvedett, bár a gyors javítások után ezeket már újra szolgálatba állították.

A támaszpont elleni iráni csapás egy egyre élesedő konfliktus része. Az amerikai erők korábban öt iráni tankerhajót semmisítettek meg, válaszul arra, hogy az Iráni Forradalmi Gárda a megelőző két napban kétszer is ballisztikus rakétákkal csapott le egy amerikai hadihajóra.

A jordániai bázis védelme mintegy harminc Patriot elfogórakéta bevetését tette szükségessé, ami tovább fokozza a fegyverkészletek kimerülése miatti amerikai aggodalmakat. Szakértői becslések szerint a harcok kitörésétől júliusig az amerikai Patriot-készlet nagyjából 65 százaléka elfogyott, így a háború előtti 2330 darabról mára 850 alá zuhant a rendelkezésre álló mennyiség.

A veszteségek a légi eszközöket sem kímélik. Egy májusi kongresszusi jelentés szerint a harcokban és a kapcsolódó balesetekben addigra összesen 42 amerikai katonai légi jármű – köztük több mint két tucat drón – semmisült vagy rongálódott meg. A februárban kirobbant konfliktus az elmúlt bő félévben már 18 amerikai katona életét követelte, a sebesültek száma pedig meghaladja a nyolcszázat.