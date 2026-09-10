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2018. április 20., Okinawa, Japán. A PAC-3 Patriot rakétavédelmi rendszer a nagyközönség számára a Yomitan városban található Torii Station Beach-en tartott nyílt napon.
Világ

Elszabadult a pokol a katonai bázison: méregdrága amerikai harci gépeket tarolt le a rakétaeső

Pénzcentrum
2026. szeptember 10. 21:32

Iráni rakétacsapás ért egy jordániai légitámaszpontot a héten, amelyben több amerikai katonai repülőgép is megrongálódott. Az incidens rávilágít az idén februárban kirobbant fegyveres konfliktus egyik legsúlyosabb problémájára, az Egyesült Államok légvédelmi és hadianyag-készleteinek vészes fogyatkozására - írta meg a Portfolio.

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A Muvaffak asz-Szalti légibázist ért keddi támadásban egy amerikai A–10 Thunderbolt II-es csatarepülőgépnek leszakadt az egyik szárnya, míg mintegy nyolc F–15-ös vadászgép kisebb sérüléseket szenvedett, bár a gyors javítások után ezeket már újra szolgálatba állították.

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A támaszpont elleni iráni csapás egy egyre élesedő konfliktus része. Az amerikai erők korábban öt iráni tankerhajót semmisítettek meg, válaszul arra, hogy az Iráni Forradalmi Gárda a megelőző két napban kétszer is ballisztikus rakétákkal csapott le egy amerikai hadihajóra.

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A jordániai bázis védelme mintegy harminc Patriot elfogórakéta bevetését tette szükségessé, ami tovább fokozza a fegyverkészletek kimerülése miatti amerikai aggodalmakat. Szakértői becslések szerint a harcok kitörésétől júliusig az amerikai Patriot-készlet nagyjából 65 százaléka elfogyott, így a háború előtti 2330 darabról mára 850 alá zuhant a rendelkezésre álló mennyiség.

A veszteségek a légi eszközöket sem kímélik. Egy májusi kongresszusi jelentés szerint a harcokban és a kapcsolódó balesetekben addigra összesen 42 amerikai katonai légi jármű – köztük több mint két tucat drón – semmisült vagy rongálódott meg. A februárban kirobbant konfliktus az elmúlt bő félévben már 18 amerikai katona életét követelte, a sebesültek száma pedig meghaladja a nyolcszázat.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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