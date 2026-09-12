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A kockázatos területen járőröző katonák hátsó része.
Világ

Vészjósló üzenet Moszkvából: egy egész NATO-ország eltüntetésével fenyegetőznek az oroszok

Pénzcentrum
2026. szeptember 12. 08:03

Litvánia teljes megsemmisítésével fenyegetőzött Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke. Az orosz vezető szerint ha katonai konfliktus törne ki, a balti állam eltűnne a világtérképről, és a NATO 5. cikkelye sem nyújtana számára védelmet, írja az UNN.

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Litvánia teljes megsemmisítésével fenyegetőzött Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke. Az orosz vezető az UNN beszámolója szerint arról beszélt, hogy egy katonai konfliktus esetén Litvánia eltűnne a világtérképről.

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Medvegyev szerint a NATO 5. cikkelye sem nyújtana menedéket a balti államnak egy ilyen helyzetben. A politikus egyben Vlagyimir Putyin Egységes Oroszország pártjának elnöke is.

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Az orosz vezető közben arról is beszélt, hogy szerinte tévesek azok az állítások, amelyek szerint Oroszország meg akarja támadni Európát. Állítása szerint Moszkva kizárólag gazdasági együttműködést keresett a térséggel.

Litvániát azért fenyegette meg, mert a litván parlament a napokban alkotmánymódosításról kezdett tárgyalni. A változtatással feloldanák az atomfegyverek tárolásának jelenlegi tilalmát, amire az ország az Oroszország jelentette katonai fenyegetéssel hivatkozott.
Címlapkép: Getty Images
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