Vészjósló üzenet Moszkvából: egy egész NATO-ország eltüntetésével fenyegetőznek az oroszok

Litvánia teljes megsemmisítésével fenyegetőzött Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke. Az orosz vezető szerint ha katonai konfliktus törne ki, a balti állam eltűnne a világtérképről, és a NATO 5. cikkelye sem nyújtana számára védelmet, írja az UNN.

Litvánia teljes megsemmisítésével fenyegetőzött Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke. Az orosz vezető az UNN beszámolója szerint arról beszélt, hogy egy katonai konfliktus esetén Litvánia eltűnne a világtérképről.

Medvegyev szerint a NATO 5. cikkelye sem nyújtana menedéket a balti államnak egy ilyen helyzetben. A politikus egyben Vlagyimir Putyin Egységes Oroszország pártjának elnöke is.

Az orosz vezető közben arról is beszélt, hogy szerinte tévesek azok az állítások, amelyek szerint Oroszország meg akarja támadni Európát. Állítása szerint Moszkva kizárólag gazdasági együttműködést keresett a térséggel.

Litvániát azért fenyegette meg, mert a litván parlament a napokban alkotmánymódosításról kezdett tárgyalni. A változtatással feloldanák az atomfegyverek tárolásának jelenlegi tilalmát, amire az ország az Oroszország jelentette katonai fenyegetéssel hivatkozott.