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Brutális adózási reform jön az EU-ban – a cégek fellélegezhetnek vagy retteghetnek?
Az Európai Bizottság 2026. június 24-én egy átfogó jogalkotási csomagot mutatott be, amely az Európai Unió közvetlen adózási szabályainak jelentős egyszerűsítését célozza.
A kezdeményezés célja, hogy csökkentse az adminisztratív terheket, megszüntesse a párhuzamos szabályozásból fakadó átfedéseket, és könnyebbé tegye a határokon átnyúló üzleti működést az EU-ban.
A reform két fő pillérre épül:
- egy úgynevezett Omnibus irányelvtervezetre, amely több meglévő közvetlen adózási irányelvet módosítana,
- valamint a DAC irányelv (közigazgatási együttműködés) bizonyos szabályainak felülvizsgálatára.
A javaslat egyik kulcseleme, hogy az adóelkerülés elleni irányelvben (ATAD) szereplő általános adóelkerülés elleni szabály (GAAR) minden közvetlen adóra kiterjedne – így a forrásadókra és a globális minimumadóra is. Megszűnnének továbbá az osztalék-, kamat- és jogdíjkifizetésekhez kapcsolódó forrásadó‑mentességek minimális tulajdonosi küszöbértékei, ami egyszerűbbé teheti a vállalatcsoportokon belüli pénzmozgásokat.
Póczak Ferenc, a Deloitte adóosztályának partnere szerint a csomag „jelentős hatékonysági előnyöket teremthet a multinacionális vállalatcsoportok számára”, mivel csökkenti a szükségtelen komplexitást és erősíti a szabályok harmonizációját.
Kiemelt változások a vállalatok számára
- A globális minimumadó hatálya alá tartozó vállalatcsoportok mentesülhetnek a CFC‑szabályok alkalmazása alól, ami csökkenti a párhuzamos jelentési kötelezettségeket.
- Az ATAD kamatlevonhatósági szabályai egységesednének: kötelezővé válna a 30%-os EBITDA‑korlát és a 3 millió eurós de minimis küszöb, amelynél szigorúbb szabályokat a tagállamok nem vezethetnek be.
- Bizonyos alacsony kockázatú külső finanszírozások költségei kikerülnének a korlátozás alól.
- Az úgynevezett „importált hibrid eltérésekre” vonatkozó szabályok megszűnnének.
- A Bizottság egy harmonizált uniós K+F adókedvezmény‑rendszer bevezetését is tervezi.
- Az átalakulások adóhalasztásáról szóló irányelv hatálya kiterjedne a székhely határokon átnyúló áthelyezésére is.
Bujtor Alex, a Deloitte adóosztályának menedzsere szerint a módosítások „nagyobb jogbiztonságot és egyszerűbb megfelelési kötelezettségeket” hozhatnak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nemzeti átültetés kulcsfontosságú lesz.
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Jelentéstételi kötelezettségek: kevesebb párhuzam, több összehangolás
A javaslat eltörölné a DAC6 irányelv „A kategóriás” ismertetőjegyeit, és bizonyos esetekben mentesítené a globális minimumadó hatálya alá tartozó vállalatokat a DAC6‑bejelentés alól.
Egyszerűsödne a globális minimumadó és a CbCR szerinti jelentéstétel is:
- megszűnnének a párhuzamos bejelentések,
- összehangolnák a határidőket,
- csökkenne a vállalatokra nehezedő adminisztratív teher.
Mi várható a továbbiakban?
A jogszabálycsomag elfogadásához még szükség van az Európai Unió Tanácsának jóváhagyására, így a végleges szabályok és a nemzeti átültetés időigényes folyamat lesz. A vállalatcsoportok számára továbbra is fontos, hogy szorosan kövessék a fejleményeket, és időben felmérjék a várható hatásokat.
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