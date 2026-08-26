Brutális adózási reform jön az EU-ban – a cégek fellélegezhetnek vagy retteghetnek?

Az Európai Bizottság 2026. június 24-én egy átfogó jogalkotási csomagot mutatott be, amely az Európai Unió közvetlen adózási szabályainak jelentős egyszerűsítését célozza.

A kezdeményezés célja, hogy csökkentse az adminisztratív terheket, megszüntesse a párhuzamos szabályozásból fakadó átfedéseket, és könnyebbé tegye a határokon átnyúló üzleti működést az EU-ban.

A reform két fő pillérre épül:

egy úgynevezett Omnibus irányelvtervezetre, amely több meglévő közvetlen adózási irányelvet módosítana,

valamint a DAC irányelv (közigazgatási együttműködés) bizonyos szabályainak felülvizsgálatára.

A javaslat egyik kulcseleme, hogy az adóelkerülés elleni irányelvben (ATAD) szereplő általános adóelkerülés elleni szabály (GAAR) minden közvetlen adóra kiterjedne – így a forrásadókra és a globális minimumadóra is. Megszűnnének továbbá az osztalék-, kamat- és jogdíjkifizetésekhez kapcsolódó forrásadó‑mentességek minimális tulajdonosi küszöbértékei, ami egyszerűbbé teheti a vállalatcsoportokon belüli pénzmozgásokat.

Póczak Ferenc, a Deloitte adóosztályának partnere szerint a csomag „jelentős hatékonysági előnyöket teremthet a multinacionális vállalatcsoportok számára”, mivel csökkenti a szükségtelen komplexitást és erősíti a szabályok harmonizációját.

Kiemelt változások a vállalatok számára

A globális minimumadó hatálya alá tartozó vállalatcsoportok mentesülhetnek a CFC‑szabályok alkalmazása alól, ami csökkenti a párhuzamos jelentési kötelezettségeket.

Az ATAD kamatlevonhatósági szabályai egységesednének: kötelezővé válna a 30%-os EBITDA‑korlát és a 3 millió eurós de minimis küszöb, amelynél szigorúbb szabályokat a tagállamok nem vezethetnek be.

Bizonyos alacsony kockázatú külső finanszírozások költségei kikerülnének a korlátozás alól.

Az úgynevezett „importált hibrid eltérésekre” vonatkozó szabályok megszűnnének.

A Bizottság egy harmonizált uniós K+F adókedvezmény‑rendszer bevezetését is tervezi.

Az átalakulások adóhalasztásáról szóló irányelv hatálya kiterjedne a székhely határokon átnyúló áthelyezésére is.

Bujtor Alex, a Deloitte adóosztályának menedzsere szerint a módosítások „nagyobb jogbiztonságot és egyszerűbb megfelelési kötelezettségeket” hozhatnak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nemzeti átültetés kulcsfontosságú lesz.

Jelentéstételi kötelezettségek: kevesebb párhuzam, több összehangolás

A javaslat eltörölné a DAC6 irányelv „A kategóriás” ismertetőjegyeit, és bizonyos esetekben mentesítené a globális minimumadó hatálya alá tartozó vállalatokat a DAC6‑bejelentés alól.

Egyszerűsödne a globális minimumadó és a CbCR szerinti jelentéstétel is:

megszűnnének a párhuzamos bejelentések,

összehangolnák a határidőket,

csökkenne a vállalatokra nehezedő adminisztratív teher.

Mi várható a továbbiakban?

A jogszabálycsomag elfogadásához még szükség van az Európai Unió Tanácsának jóváhagyására, így a végleges szabályok és a nemzeti átültetés időigényes folyamat lesz. A vállalatcsoportok számára továbbra is fontos, hogy szorosan kövessék a fejleményeket, és időben felmérjék a várható hatásokat.