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Vállalkozás

Mindenki AI-t akar, mégis itt bukik el a legtöbb cég: ez lehet a kulcs a milliárdos megtérüléshez

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 20:35

A vállalatok egyre többet költenek mesterséges intelligenciára, a pénzügyi eredményekben azonban ez még kevés helyen mutatkozik meg. Egy friss tanulmány szerint a válaszadók 80 százaléka érzékel termelékenységnövekedést, miközben mindössze 37 százalék számolt be pozitív EBIT-hatásról. Az AI-ban élenjáró vállalatok egyik legfontosabb közös jellemzője, hogy nem egyszerűen beépítik a technológiát a meglévő működésbe, hanem alapjaiban alakítják át a munkafolyamataikat. Magyarországon a McKinsey becslése szerint 2030-ig mintegy 15 milliárd eurónyi gazdasági potenciált jelenthet az AI által támogatott automatizáció.

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Milyen konkrét megtérüléssel lehet számolni a mesterséges intelligencia alkalmazása során? Ez az a kérdés, amely mostanában az AI transzformációt végrehajtó vállalatokat leginkább foglalkoztatja, és amire nehéz megtalálni a választ pusztán a pénzügyi mutatók elemzésével.  

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A McKinsey 2026. augusztus 25-én megjelent, The state of AI in 2026: On the road to ROI című friss tanulmánya szerint a vállalatok annak ellenére sem tudnak beszámolni érdemi EBIT-hatásról, hogy folyamatosan növelik a befektetéseiket a mesterséges intelligenciába. Miért nem sikerül az AI által nyújtott hatékonyságnövekedést pénzügyi eredménnyé átalakítani?

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Az e téren sikeres vállalatok szűk csoportja kínálhat választ erre a kérdésre: az AI alkalmazásában élenjáró vállalatok háromnegyede alapjaiban alakította át a munkafolyamatait, szemben a többi vállalattal, amelyeknek csak az egy negyede tette meg ezt. A tanulmány megállapításaiból arra lehet következtetni, hogy egy a vállalat pénzügyi teljesítménye nem feltétlenül javul attól, hogy egyes munkavállalói gyorsabban dolgoznak. A megtérülés úgy tűnik, nem is azon múlik, hogy mennyit költ egy vállalat a mesterséges intelligenciára, hanem sokkal inkább azon, hogy mennyire áll készen arra, hogy radikálisan átalakítsa a munkafolyamatait.

A McKinsey júniusban jelentette meg Prompt Magyarország: a mesterséges intelligencia hatása a gazdaság versenyképességére című tanulmányát, amely ugyanezt a következtetést fogalmazza meg. A kiadvány becslése szerint Magyarországon 2030-ig mintegy 15 milliárd euró volna előállítható az AI által támogatott automatizáció révén, amely a GDP mintegy 6-7%-ának felel meg. Ez az összeg azt a gazdasági potenciált fejezi ki, amely a részben vagy teljesen automatizáltható tevékenységekből származhatna, tehát nem egy konkrét GDP növekedésre vonatkozó előrejelzés.

A tanulmány szerint a válaszadók 80%-a szerint az AI javítja az egyéni termelékenységet, ám mindössze 37% számolt be pozitív EBIT-hatásról, a szervezeteknek pedig csupán 6%-a számít élenjáró AI-használónak. Ez utóbbiak az EBIT-jük legalább 5%-át tulajdonítják az AI használatának, és jelentős értékteremtőnek tekintik a mesterséges intelligenciát.

Az élenjárók több mint kétszer akkora eséllyel fordítják az információs és kommunikációs technológiai (IKT) költségvetésük több mint 15%-át AI-ra. A szervezetek 28%-a már most a teljes IKT-költségvetés több mint 10%-át AI-ra fordítja, miközben 60%-uk arra számít, hogy a befektetések tovább fognak növekedni az elkövetkező 12 hónapban.

Minden ötödik válaszadó szerint az AI üzemeltetési költségei - beleértve a tokenköltségeket is - már most korlátként jelentkeznek és visszafogják a használatot. A válaszadók 32%-a szerint a szervezetük már lemondott legalább egy szoftvertermék vagy funkció megvásárlásáról, mert AI-alapú fejlesztőeszközök segítségével házon belül ki tudták azt váltani.

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Az AI elterjedtsége

A válaszadók csaknem kilenctizede rendszeresen használ AI-t legalább egy üzleti területen, 44%-uk szerint a technológia vállalati szinten, széles körben terjed, szemben a tavalyi 38%-kal.

Az AI-használat gyorsul, de elsősorban a nagyvállalatoknál: az 1 milliárd dollár feletti éves bevétellel rendelkező nagyvállalatoknál a válaszadók 54%-a mondta azt, hogy vállalati szinten, széles körben alkalmazzák az AI-t, a kisebb vállalatoknál ez az arány körülbelül egyharmad.

A nagyvállalatoknál azon válaszadók aránya, akik szerint szervezetük széles körben alkalmaz AI-ügynököket, 27%-ról 40%-ra nőtt az elmúlt évben, míg a kisebb szervezeteknél ez az arány körülbelül 22%-on maradt.
Körülbelül minden ötödik válaszadó szerint szervezetük széles körben alkalmazza a kódolást támogató AI-ügynököket. A nagyvállalatoknál ez az arány eléri a 31%-ot.

A válaszadók 39%-a számít arra, hogy az AI miatt a következő évben csökkenni fog a foglalkoztatottak száma a szervezetüknél, míg 43%-uk csekély vagy semmilyen változást nem vár e tekintetben. Mindössze 14% vélekedett úgy, hogy az AI-nak volt szerepe abban, hogy az elmúlt 12 hónapban csökkent a foglalkoztatottak száma a szervezetüknél. Ezzel egyidejűleg a válaszadóknak csak a 13%-a mondta azt, hogy a technológia aggodalommal tölti el saját karrierlehetőségeivel kapcsolatban.
Címlapkép: Getty Images
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