Indulhat a roham a magyar bankoknál: kemény szigorítás jöhet, ami rengeteg lakásvásárlót érint

Már augusztus végére meghaladhatta a magyar lakáshitelpiac az előző teljes évben elért volument, és a Bankmonitor szerint 2026-ban 3050 milliárd forintnyi új lakáshitel-szerződés születhet. A piacot egyértelműen az Otthon Start Program hajtja, amely az első nyolc hónap hitelkihelyezéseinek mintegy 70 százalékát adhatta. Ha azonban bejelentenék a program jövő évi jogosultsági feltételeinek szigorítását, az év vége előtt újabb hitelroham indulhatna, és akár 3250 milliárd forintig is nőhetne az éves volumen. Eközben kevesebb lakás cserélhet gazdát, az átlagos hitelösszeg viszont jelentősen emelkedett, írja a Bankmonitor.

A magyar lakáshitelpiac már augusztus végére túlszárnyalhatta a tavalyi egész éves teljesítményét. A Bankmonitor becslése szerint az év első nyolc hónapjában 2 100 milliárd forintnyi új lakáshitel-szerződés születhetett, közel kétszer annyi, mint a tavalyi első nyolc hónapban. A jelenlegi folyamatok alapján az éves volumen elérheti a 3 050 milliárd forintot a Bankmonitor szakértői szerint. Ráadásul az Otthon Start Program jogosultságának esetleges szűkítése újabb év végi rohamot indíthatna: az előrehozott igénylések akár további 100-200 milliárd forinttal növelhetnék az idei év lakáshitelkihelyezését.

A lakáshitelpiac első nyolc havi volumene elérhette a 2 100 milliárd forintot, amelynek 70%-át az Otthon Start adhatta. Változatlan szabályok mellett 3 050 milliárd forintos éves piac várható, egy 2027. januári Otthon Start szigorítás bejelentése azonban 3 150-3 250 milliárd forintra emelhetné a volument.

A lakástranzakciók száma eközben 17%-kal csökkenhet, miközben az átlagos hitelösszeg közel 28 millió forintra emelkedett. Az ingatlanpiacon javult a vevők alkupozíciója, hiteloldalon a banki árverseny élénkülhet, egy kedvezőbb hitelajánlat pedig több millió forintos megtakarítást is hozhat egy átlagos hitel teljes visszafizetésében.

Az Otthon Start dominálja a piacot

A 2026-os hitelpiacot egyértelműen az Otthon Start (OSP) határozza meg. A Bankmonitor becslése szerint az első nyolc hónap mintegy 2 100 milliárd forintos lakáshitel-volumenéből hozzávetőleg:

1 470 milliárd forint kapcsolódhatott az Otthon Start Programhoz,

200 milliárd forintot tehettek ki az egyéb támogatott konstrukciók, például a CSOK Plusz

430 milliárd forint körül alakulhatott a tisztán piaci kamatozású lakáshitelek értéke.

A támogatott konstrukciók így a teljes kihelyezés közel 80%-át adhatták, míg önmagában az Otthon Start részesedése 70% körül alakulhatott.

Így zárhatja 2026-ot a lakáshitelpiac

Ha az Otthon Start feltételei nem változnak, a Bankmonitor 2026 egészére 3 050 milliárd forintos új lakáshitel-volument vár. Ez 55%-os növekedést jelentene a 2025-ös 1 967 milliárd forinthoz képest.

Egy OSP-szűkítés újabb év végi rohamot hozhat

Augusztusban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Otthon Start Program átvilágításáról beszélt: a bejelentett intézkedések egyelőre a programhoz kapcsolódó kiemelt beruházásokat érintik, nem a hitel jogosultsági feltételeit. Ha a következő hetekben bejelentenék az Otthon Start feltételeinek jövő évi szigorítását, sokan még az idén igyekeznének igénybe venni a programot, ami év végi hitelrohamot indíthatna. Ebben az esetben az éves lakáshitel-volumen 3 150-3 250 milliárd forint között alakulhatna, vagyis az év végi kihelyezést további 100-200 milliárd forint növelhetné.

A nem támogatott lakáshitelek piaca

Az egyes ügyfelek számára elérhető lakáshitelkamatok ugyanazon bankon belül, illetve a bankok között is érdemben eltérhetnek (jelenleg jellemzően 5,5%-7,0%). Az elmúlt hónapokban mérsékelt ütemben csökkentek egyes bankok kamatszintjei, melyben további változást majd az Otthon Start piaci súlyának csökkenése okozhat. A hitelfelvevők számára egy átlagos 30 millió forintos lakáshitel esetén is több millió forint pénzügyi előnyt jelenthet a teljes visszafizetésben az optimális hitelalternatíva kiválasztása.

Még kétszámjegyű a drágulás az ingatlanpiacon, de már látszik a fordulat

A lakásárak már enyhe csökkenést mutatnak az év elejéhez képest. Az MNB lakásárindexe szerint 2026 második negyedévében országosan még 12,3%-os volt az éves drágulás, az előző negyedévhez képest viszont már 1,1%-kal csökkentek az árak. Ez egyelőre inkább normalizálódás, mint általános árzuhanás. A további drágulásnak a megfizethetőség is határt szabhat: az MNB szerint 2025 végén a lakásárak országosan 22,5%-kal haladták meg a gazdasági fundamentumok által indokolt szintet.

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A Bankmonitor becslése szerint 2026-ban mintegy 122 ezer lakástranzakció jöhet létre, 17%-kal kevesebb a tavalyi 147 ezernél. Az első félévben még 9% körül alakult a visszaesés, az év második felében azonban 24%-ra nőhet az éves különbség. Ebben jelentős szerepe van az Otthon Start indulása okozta magas bázisnak.

Kevesebb lakás cserél gazdát, mégis rekordot dönthet a hitelezés

Különösen látványos, hogy miközben közel ötödével kevesebb lakás cserélhet gazdát, az új lakáshitelek volumene 55%-kal emelkedhet. Ezt az magyarázza, hogy egyre több vásárláshoz kapcsolódik hitelfelvétel, miközben az átlagos hitelösszeg egy év alatt 19,7 millióról közel 28 millió forintra nőtt. A vevők tehát nemcsak gyakrabban vesznek fel hitelt, hanem a vételár nagyobb részét is banki forrásból finanszírozzák.

Az MNB Lakáspiaci jelentése szerint 2026 első negyedévében már a lakásvásárlások több mint 60%-ához kapcsolódott hitelfelvétel, szemben az Otthon Start előtti 36% körüli aránnyal.

Az Otthon Start indulása óta mintegy 10 százalékponttal emelkedett az átlagos hitelfedezeti mutató, vagyis nőtt az ingatlan értékének hitelből finanszírozott része, részben az akár 90 százalékos finanszírozást igénybe vevő elsőlakás-vásárlók növekvő súlya miatt. A program ugyanakkor a befektetési célú vásárlásokat is élénkíthette: az MNB felmérése 30-40 százalékra tette ezek arányát.

Kedvezőbb alkupozícióba kerültek a vevők

A lakásárak korábbi gyors emelkedése után több piacon nőtt az eladók alkuhajlandósága, egyes szegmensekben pedig már korrigáló árak is megjelentek. Ez kedvezőbb helyzetet teremthet azoknak a vevőknek, akik nem kényszerülnek azonnali döntésre, és több ingatlant, illetve finanszírozási ajánlatot is össze tudnak hasonlítani.