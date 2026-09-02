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Közelkép egy férfi kezében egy tablettás üveget tartó férfi kezébe gyógyszert önt a kezébe a házában
Egészség

Azonnali gyógyszervisszahívás Magyarországon: halálos kimenetelű esetek miatt tiltották be a készítményt

MTI
2026. szeptember 2. 10:55

Kivonta a forgalomból a Tavneos elnevezésű gyógyszert a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

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Az NNGYK a szeptember 1-jén közzétett határozatában egyúttal elrendelte az érintett gyógyszerek egészségügyi szolgáltatóktól történő visszahívását is. Az eljárást 2026. augusztus 25-én hivatalból indították meg, miután az Európai Bizottság augusztus 4-én végleges határozattal visszavonta a Tavneos uniós forgalomba hozatali engedélyét.

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Az NNGYK határozat indokolása szerint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) humángyógyszer-bizottsága arra jutott: már nem igazolt, hogy a gyógyszer előnyei meghaladják a kockázatait. A készítményt gyógyszer okozta májkárosodással és az úgynevezett eltűnő epeút szindrómával is összefüggésbe hozták, halálos kimenetelű eseteket is beleértve - olvasható a dokumentumban. A Tavneos az erek gyulladását okozó, ritka, de súlyos autoimmun betegségek kezelésére szolgál, és az Európai Bizottság 2022 januárjában vette fel a gyógyszernyilvántartásba.

A most visszavont gyógyszerből a határozat szerint 75 darab érkezett Magyarországra, ebből egyet értékesítettek, de az érintett készítmény betegekhez nem jutott el.
Címlapkép: Getty Images
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