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Azonnali gyógyszervisszahívás Magyarországon: halálos kimenetelű esetek miatt tiltották be a készítményt
Kivonta a forgalomból a Tavneos elnevezésű gyógyszert a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).
Az NNGYK a szeptember 1-jén közzétett határozatában egyúttal elrendelte az érintett gyógyszerek egészségügyi szolgáltatóktól történő visszahívását is. Az eljárást 2026. augusztus 25-én hivatalból indították meg, miután az Európai Bizottság augusztus 4-én végleges határozattal visszavonta a Tavneos uniós forgalomba hozatali engedélyét.
Az NNGYK határozat indokolása szerint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) humángyógyszer-bizottsága arra jutott: már nem igazolt, hogy a gyógyszer előnyei meghaladják a kockázatait. A készítményt gyógyszer okozta májkárosodással és az úgynevezett eltűnő epeút szindrómával is összefüggésbe hozták, halálos kimenetelű eseteket is beleértve - olvasható a dokumentumban. A Tavneos az erek gyulladását okozó, ritka, de súlyos autoimmun betegségek kezelésére szolgál, és az Európai Bizottság 2022 januárjában vette fel a gyógyszernyilvántartásba.
A most visszavont gyógyszerből a határozat szerint 75 darab érkezett Magyarországra, ebből egyet értékesítettek, de az érintett készítmény betegekhez nem jutott el.
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