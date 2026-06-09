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Világ

Feszültség Ukrajna uniós csatlakozása körül: nyugati tagállamok fékeznék a folyamatot

Pénzcentrum
2026. június 9. 10:59

Bár jövő héten megkezdődnek a tényleges csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között az első fejezetcsoport megnyitásával, Kijev és Brüsszel között egyre inkább érezhető a feszültség. Miközben az ukrán vezetés már a nyár végéig felpörgetné a folyamatot és újabb témaköröket nyitna meg, az Unió a lassuló reformütem miatt óvatos, ráadásul több nyugat-európai tagállam a teljes jogú tagság helyett egyelőre csak részleges integrációs modellekben gondolkodik - közölte a Portfolio.

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Ukrajna uniós integrációja jövő héten újabb mérföldkőhöz érkezik az első hivatalos tárgyalási fejezetcsoport megnyitásával. A folyamatot korábban hátráltatta a magyar kormány vétója, azonban miután a Tisza Párt közbenjárásával gyorsan sikerült rendezni a kárpátaljai magyar kisebbség jogait érintő kérdéseket, elhárultak az akadályok a hivatalos egyeztetések megkezdése elől.

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Kijev azonban nem elégszik meg ezzel az eredménnyel, és a csatlakozási folyamat felpörgetését követeli. Az ukrán vezetés célja, hogy még a nyár vége előtt újabb tárgyalási fejezeteket nyissanak meg, ezzel is bizonyítva a háború sújtotta lakosságnak, hogy az uniós tagság nem csupán távoli ígéret, hanem kézzelfogható és folyamatosan haladó realitás. Az ukrán diplomaták attól tartanak, hogy a tárgyalások dinamikájának megtörése súlyosan alááshatja a nyugati integráció társadalmi támogatottságát.

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Brüsszel ezzel szemben egyelőre határozottan lassítaná az ütemet. Az Európai Bizottság egyértelművé tette, hogy jelenleg kizárólag az alapvető reformokat tartalmazó első fejezetcsoportról hajlandó tárgyalni, a további lépések menetrendjéről pedig még nem született döntés. Az uniós óvatosság hátterében elsősorban a reformok megtorpanása áll. Bár Kijev korábban jelentős előrelépést mutatott fel az igazságügyi és a korrupcióellenes intézkedések terén, az utóbbi hónapokban elakadt a kulcsfontosságú törvények elfogadása, a Bizottság pedig kézzelfogható eredményekhez köti a hiteles csatlakozási folyamatot.

Ukrajna számára szintén komoly aggodalomra adnak okot azok a francia és német kormányzati elképzelések, amelyek a teljes jogú tagság helyett valamiféle társult tagságot vagy fokozatos integrációt kínálnának. Bár az ukrán vezetés ezeket a javaslatokat hivatalosan nem utasítja el élből, határozott garanciákat vár arra, hogy a folyamat végén az ország ténylegesen az Európai Unió teljes jogú tagjává válik, és a csatlakozás nem reked meg egy tartós, köztes státuszban.
Címlapkép: Getty Images
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