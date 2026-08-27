Egy borsodi férfi biztos volt benne, hogy több mint 600 ezer forintot nyert a Tippmixen, miután Anthony Elanga betalált a Liverpool ellen.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 35. héten, csütörtök
Kihúzták a Hatoslottó 35. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 60 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 60 millió forint volt.
A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 35. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):
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5; 12; 21; 26; 31; 42.
Ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő vasárnapi sorsolás alkalmával már 140 millió forint lesz a várható főnyeremény.
További nyeremények a Hatoslottón:
- 3 találat: 3 295 Ft
- 4 találat: 10 680 Ft
- 5 találat: 294 970 Ft
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