Hiába nőnek infláció felett a fizetések, az elemzők szerint a júniusi adat már a béremelkedés lassulását mutatja.
Nem várt fordulat a magyar tőzsdén: elúszott a 150 ezres álomhatár, de egy részvény mégis kilőtt
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1108,5 pontos, 0,74 százalékos csökkenéssel 149 646,52 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 21,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a BÉT jól kezdte a napot, de a részvényindex nem tudta sokáig tartani a 150 ezres szintet.
Vállalati hírek nem befolyásolták a kereskedést, így az árfolyammozgások okai is bizonytalanok. Egyedül az OTP-nél valószínűsíthető, hogy a hosszas erősödés utáni profitrealizálás okozta a visszaesést - mondta Czibere Ákos.
A Mol 42 forinttal, 0,84 százalékkal 4958 forintra csökkent 2,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 700 forinttal, 1,51 százalékkal 45 620 forintra esett, forgalmuk 13,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,16 százalékkal 2530 forintra gyengült, forgalma 1,1 milliárd forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,45 százalékkal 13 360 forintra erősödött, a részvények forgalma 3,7 milliárd forintot ért el. A BUMIX 9601,19 ponton zárt csütörtökön, ez 47,89 pontos, 0,5 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
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