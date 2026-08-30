Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 30.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. augusztus 30.

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 29.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. héten emelkedő számsorrendben a következők:

17, 24, 56, 70, 85

Joker: 578729 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 23 db

3-as találat: 2055 db

2-es találat: 56964 db



OTP: 46000 Ft

MOL: 5050 Ft

RICHTER: 13370 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.08.31: Gomolyfelhős, napos idő várható. Napközben helyenként, estétől akár nagyobb területen is előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, de zivatar környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hajnalban jellemző 12, 17 fokról délutánra 29 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

2026.09.01: Éjszaka lehet több a felhő, nagyobb eséllyel ekkor lehetnek záporok, zivatarok. Napközben szakadozik, csökken a a felhőzet, kisüt a nap, már csak néhol lehet zápor. Az északi, északnyugati szél megélénkül. Hajnalban 12, 21, délután 28, 33 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Gyenge hideg fronthatás várható, így az ilyesmire különösen érzékenyeknél fejfájás, erősödő migrén jelentkezhet. (2026.08.29)

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