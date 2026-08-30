2026. augusztus 30. vasárnap Rózsa
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 30.)
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 30.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 30. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. augusztus 30.

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USD: 315.36 Ft

<h2>Ötöslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 29.<br> Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>17, 24, 56, 70, 85</b><br> Joker: <b>578729</b> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5-ös találat: 0 db<br> 4-es találat: 23 db<br> 3-as találat: 2055 db<br> 2-es találat: 56964 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46000 Ft
MOL: 5050 Ft
RICHTER: 13370 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.08.31: Gomolyfelhős, napos idő várható. Napközben helyenként, estétől akár nagyobb területen is előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, de zivatar környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hajnalban jellemző 12, 17 fokról délutánra 29 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

2026.09.01: Éjszaka lehet több a felhő, nagyobb eséllyel ekkor lehetnek záporok, zivatarok. Napközben szakadozik, csökken a a felhőzet, kisüt a nap, már csak néhol lehet zápor. Az északi, északnyugati szél megélénkül. Hajnalban 12, 21, délután 28, 33 fok valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Gyenge hideg fronthatás várható, így az ilyesmire különösen érzékenyeknél fejfájás, erősödő migrén jelentkezhet. (2026.08.29)

Akciók

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Befektetéshez kötött biztosítások, másnéven Unit Linked biztosítások esetén a befizetett összegeket unitokra (egységekre) váltja át a biztosító. Az egységekből ezután az ügyfél elvárásának megfelelően eszközalapo(ka)t vásárol a biztosító. Az eszközalap befektetési politikájáról a biztosító tájékoztatja az ügyfeleit.

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