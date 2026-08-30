Vasárnap is kitart a meleg az Alföld déli és középső részén, több vármegyében 25 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 30.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. augusztus 30.
Névnap
Rózsa
Friss hírek
- Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett
- Kevesen tudják az igazságot a mohácsi csatáról: meglepő tévedés derült ki a történelmi helyszín kapcsán
- Valóságos baktériumtanya lehet az egyik leggyakrabban használt tárgyunk: napokig túlélhetnek rajta a kórokozók
- Kiderült a tészta-titok: rengeteg magyar rossz helyen keresi a minőséget, ezért nem mindig a drágább olasz márka a legjobb választás
- Egyre több magyar szokik rá erre a levesre: sokat spórolnak vele, de nem feltétlenül egészséges
- Kiderült az online vásárlás sötét titka: így csalják lépre a gyanútlan magyarokat a webáruházak
Deviza árfolyam
EUR: 365.26 Ft
CHF: 389.63 Ft
GBP: 426.81 Ft
USD: 315.36 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 46000 Ft
MOL: 5050 Ft
RICHTER: 13370 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.08.31: Gomolyfelhős, napos idő várható. Napközben helyenként, estétől akár nagyobb területen is előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, de zivatar környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hajnalban jellemző 12, 17 fokról délutánra 29 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2026.09.01: Éjszaka lehet több a felhő, nagyobb eséllyel ekkor lehetnek záporok, zivatarok. Napközben szakadozik, csökken a a felhőzet, kisüt a nap, már csak néhol lehet zápor. Az északi, északnyugati szél megélénkül. Hajnalban 12, 21, délután 28, 33 fok valószínű.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Gyenge hideg fronthatás várható, így az ilyesmire különösen érzékenyeknél fejfájás, erősödő migrén jelentkezhet. (2026.08.29)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Péntek este tűz ütött ki a salgótarjáni Medves Hotelben, aminek következtében a létesítmény ötszáz négyzetméteres torna- és uszodacsarnoka kiégett.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Két órával az érkezésük után csapott le a pokol: magyarokért is küzdenek a mentőcsapatok a pusztító áradás után
Négyszázhatvankilenc halálos áldozatot követelt eddig a nepáli–kínai határon két nappal ezelőtt, augusztus 26-án pusztító villámárvíz. A
Kiadták a riasztást: szaharai por és pokoli hőség csap le Magyarországra, erre készüljenek a magyarok
Pénteken a szaharai por és a fátyolfelhők miatt szűrt napsütésre számíthatunk, miközben tovább fokozódik a kánikula.
Itt a tervezet, a gyalogosokat is keményen büntetné a szigorítás: a zebrán sem lehetne megúszni a bírságot
A jövőben akár több tízezer forintos bírságot is kaphat az a gyalogos, aki mobiltelefont nyomkodva kel át az úton.
Felfoghatatlan múzeumi betörés: elvitték Európa egyik legértékesebb aranykincsét, puszta fémértéke is több mint félmilliárd forint
Ellopták Európa egyik legértékesebb bronzkori leletének több darabját a kelet-spanyolországi Villena város múzeumából - közölte Fulgencio Cerdán polgármester csütörtökön.
Az éghajlatváltozás alapjaiban rajzolja át Európa nyári turisztikai térképét, a déli országok elviselhetetlen hőhullámai és erdőtüzei miatt ugyanis egyre több nyaraló keres menedéket északon.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a figyelmeztetést: sivatagi porfelhő tart Magyarország felé, nem mindennapi jelenségre kell készülni
Szaharai por érkezik Magyarország fölé pénteken, amely több helyen fátyolossá, szűrtté teheti a napsütést.
Ötszörös díjemelést terveznek a magyar turisták sztárvárosában: napi 20 ezerbe kerülhet, hogy egyáltalán beléphess
Velence polgármestere drasztikusan megemelné a turistaszezonban fizetendő belépődíjat. Idén több mint 650 ezer turista váltott jegyet a városba.
Különleges égi jelenség vár ránk péntek hajnalban: ha erről lemaradsz, 2028-ig várhatsz a következőre
A Föld árnyékkúpja a Hold felszínének 96,2 százalékát takarja majd el, ami ritka és látványos égi jelenséget ígér a péntek hajnali órákban.
Közös munkacsoportot hoz létre a kormány és a Wizz Air a budapesti éjszakai zajterhelés csökkentése érdekében
A Pénzcentrum 2026. augusztus 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán átmenetileg mérséklődik a hőség, ugyanakkor továbbra is nyárias időre számíthatunk.
Németországnak egyre növekvő hibrid fenyegetésekkel kell szembenéznie Friedrich Merz kancellár szerint.
Az elszálló repülőüzemanyag-árak miatt az elmúlt időszakban sok utazó rövidebb és közelebbi nyaralásokat választ.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden délnyugat, nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet, a déli óráktól pedig az ország délnyugati és nyugati felén szórványosan záporok alakulhatnak ki.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
-
Itt az ősz egyik legjobb programja: négy nap borozás a Budai Várban (x)
A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.