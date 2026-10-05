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Tech

Rengeteg magyar adná oda a bankkártyaadatait a mesterséges intelligenciának: te bíznál benne ennyire?

Pénzcentrum
2026. október 5. 20:00

Tanácsot már egyre többen kérünk a mesterséges intelligenciától vásárlás előtt, de van, aki ennél is tovább menne. A magyarok 15 százaléka már a bankkártyaadatait is megadná az általa használt AI-platformnak, hogy az gyorsabbá tegye számára a vásárlást. És ez csak az átlag: a fiatalok lényegesen nyitottabbak erre. A Shoprenter és a Visa friss kutatása szerint a mesterséges intelligencia már belépett a magyarok vásárlási rutinjába, a bizalmunk azonban egyelőre nem tart lépést a technológiával.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Shoprenter és a Visa, a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója támogatásával készült Nagy Vásárlói Felmérés 2026 adatai szerint az online vásárlás mára a mindennapok részévé vált. A magyar felnőtt lakosság 80 százaléka legalább havi rendszerességgel rendel online, több mint minden ötödik vásárló hetente, további 37 százalék pedig havonta több alkalommal ad le rendelést.

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Jó ár kell, de önmagában már nem elegendő

A kedvező ár továbbra is meghatározó a magyar vásárlók döntéseiben: a felmérés válaszadóinak 95 százaléka számára fontos szempont vásárláskor. Ugyanakkor a jó ár önmagában nem garantálja a vásárlást. A webáruházaknak a teljes vásárlási folyamat során egyszerű és átlátható élményt kell nyújtaniuk, a termékinformációktól kezdve a fizetésen át egészen a kiszállításig.

A vásárlói bizalmat elsősorban az egyértelmű és részletes tájékoztatás erősíti: a válaszadók 93 százaléka számára fontos, hogy a termék jellemzői, a vásárlás feltételei és a várható költségek előre jól láthatók legyenek.

Az egyszerű és gyors vásárlási folyamat szintén meghatározó. A vásárlók 64 százaléka már okostelefonról is rendel, miközben 72 százalék használja mobiltelefonját termékek és ajánlatok böngészésére. Ez azt jelenti, hogy a mobilos vásárlási élmény a webáruházak számára nem pusztán kényelmi szempont, hanem a vásárlás sikeres lezárásának egyik feltétele.

A fejlettebb digitális megoldások, például a mesterséges intelligencia (MI), a videós termékbemutatók vagy a kiterjesztett valóság egyelőre kisebb szerepet játszanak a vásárlási döntésekben. A vásárlók továbbra is elsősorban a megbízható, átlátható és részletes alapinformációkat keresik, miközben az új technológiák egyelőre inkább kiegészítő szerepet töltenek be.

Generációs különbségek az online tájékozódásban

A vásárlási döntést megelőző információgyűjtésben továbbra is a hagyományos digitális csatornák dominálnak. A válaszadók fele ár-összehasonlító oldalakat (50 százalék), 49 százalék pedig keresőket használ, miközben a vásárlói értékelések (47 százalék) és a webáruházak saját oldalai (45 százalék) is meghatározó információforrások.

A csatornaválasztásban ugyanakkor jelentős demográfiai különbségek figyelhetők meg. Az idősebbek és a diplomások inkább a keresőkre, az ár-összehasonlító oldalakra és a vásárlói véleményekre támaszkodnak, míg a nők körében nagyobb szerepet kapnak a közösségi ajánlások és a kuponok. A fiatalabb vásárlók nyitottabbak az új digitális csatornákra.

Ezt jelzi az is, hogy az MI-alapú eszközök, például a ChatGPT és a Gemini, már a válaszadók 18 százaléka számára jelentenek információforrást az online vásárlás során. Ez az arány már meghaladja a közösségimédia-posztokét (16 százalék), a hírlevelekét (12 százalék) és a hagyományos reklámokét (9 százalék).

A digitális kasszánál még sokan fordulnak vissza

A vásárlási szándék és a tényleges tranzakció között könnyen megszakadhat a folyamat: a válaszadók 73 százaléka hagyott már félbe online rendelést. A leggyakoribb ok az volt, hogy a vásárló meggondolta magát (28 százalék), ezt követték a magas szállítási díjak (12 százalék).

„Ahogy a technológia fejlődik, a vásárlók egyre inkább azt várják el, hogy a fizetés néhány másodperc alatt, minimális erőfeszítéssel történjen meg, miközben a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtja. Fontos üzenet, hogy közel minden második fogyasztó állt már el vásárlástól azért, mert nem találta meg az általa preferált fizetési módot. Ez jól mutatja, hogy a fizetés ma már nem a vásárlási folyamat vége, hanem a vásárlói élmény egyik legmeghatározóbb eleme” – mondta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője.

A fizetés ezért nem pusztán a vásárlási folyamat technikai lezárása: a vásárló számára a bizalom egyik fontos próbatétele is. Ha a pénztárnál hiányzik az elvárt fizetési lehetőség vagy túl bonyolult a folyamat, könnyen megszakadhat a vásárlás.

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Bizalomért a vásárlók még felárat is hajlandók fizetni

Az online bankkártyás fizetés a legnépszerűbb fizetési mód: a válaszadók 48 százaléka ezt preferálja. A digitális pénztárcák – például a Google Pay, az Apple Pay - és a Click to Pay terjedése szintén azt mutatja, hogy a vásárlók egyre nagyobb értéket tulajdonítanak a gyors és kényelmes fizetésnek.

A vásárlók többsége 20–50 ezer forintos rendelési értékig szívesen fizet előre, az online fizetéstől való tartózkodás mögött azonban továbbra is elsősorban bizalmi okok állnak. A bankkártyaadatok megadásától a válaszadók 57 százaléka tart, míg 45 százalék attól fél, hogy a kifizetett csomag nem érkezik meg.

Az utánvét továbbra is fontos szerepet tölt be: még akkor is, ha az utánvétes fizetés feláras, az ezt preferáló vásárlók kétharmada inkább kifizeti a többletdíjat, mintsem online fizetésre váltson.

„A Visa célja, hogy olyan innovatív megoldásokkal támogassa a kereskedőket, mint a Click to Pay, amely egyszerre növeli a kényelmet, a biztonságot és a vásárlások sikeres befejezésének arányát” – mondta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője.

A vásárlók rugalmasságot keresik

A logisztikában a csomagautomaták mára meghatározó átvételi formává váltak: a válaszadók 77 százaléka használja ezt a lehetőséget, 53 százalékuk pedig ezt választja legszívesebben. Ezzel megelőzi a hagyományos házhozszállítást, amelyet 75 százalék használt már, és 34 százalék preferál.

A szállítási feltételek közvetlenül is hatással vannak a vásárlási döntésekre: a válaszadók közel háromnegyede választott már másik webáruházat kizárólag a kedvezőbb szállítási feltételek miatt. Az adatok alapján azonban nem pusztán az számít, milyen gyorsan érkezik meg a csomag, hanem az is, hogy a vásárló mennyire szabadon választhatja meg az átvétel módját és időpontját. A szállítási díj a vásárlók 95 százaléka számára fontos szempont.

„A magyar fogyasztóknak ugyan a kényelem az egyik legfontosabb szempont az internetes vásárlásokban, de még mindig az ár dominál. Külföldi webshopból is 88 százalék azért vásárol, mert olcsóbb. De ha árban nem tudunk versenyezni, akkor mivel lehet? Az ingyenes szállítással mindenképpen, de kellenek részletes termékleírások és a vásárlói vélemények. A márka pedig mindent visz: ha ismerik a webshopodat, kétszer gyakrabban vásárolnak onnan” – mondta Rab Máté, a Shoprenter ügyvezetője.

Ha egy magyar kereskedő árban nem tud lépést tartani a nemzetközi szereplőkkel, a kutatás eredményei alapján a márkaismertség, a bizalom, a részletes tájékoztatás és a kényelmes vásárlási folyamat jelenthetnek fontos kapaszkodót a vásárlók megtartásában.
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
1 órája
Dehogy adnám. Egyébként mitől gyorsabb fizetéskor a telefonnal szerencsétlenkedni a bankkártya odaérintése helyett?
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