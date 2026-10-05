Kiszivárgott a nagy alku: ezen az egy feltételen múlik Ukrajna jövője, meglepő lépést tett Budapest

Magyarország a héten várhatóan feloldja a vétóját Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatának egyik kulcsfontosságú technikai lépésénél. Magyar Péter miniszterelnök kormánya zöld utat adna két újabb tárgyalási fejezetcsoport megnyitásának, a teljes politikai támogatást ugyanakkor ahhoz köti, hogy az ukrán parlament október 12-én elfogadja a nemzeti kisebbségek oktatási jogait bővítő törvényt.

A Financial Times értesülései szerint a kormányfő arra utasította a magyar diplomatákat, hogy a munkaszintű egyeztetéseken már ne akadályozzák az Ukrajnának és Moldovának szóló, a belső piacot és a versenyképességi szakpolitikákat érintő fejezetcsoportok megnyitásáról szóló levelek kiküldését. Ezzel a lépéssel a jelenlegi vezetés érdemben szakít elődje, Orbán Viktor korábbi elzárkózó politikájával.

A fejezetcsoportok megnyitásának hivatalos politikai folyamata még a tíz nap múlva esedékes brüsszeli EU-csúcs előtt elindulhat, amennyiben Kijev teljesíti a magyar feltételt. A budapesti kormány elvárása, hogy az ukrán törvényhozás szavazza meg azt a kisebbségi jogokat biztosító jogszabálytervezetet, amelyet kifejezetten a magyar fél bevonásával és visszajelzései alapján dolgoztak ki az elmúlt időszakban.

Ukrajna és Moldova integrációja idén júniusban, illetve júliusban már szintet lépett az alapvető jogokról és a külkapcsolatokról szóló tárgyalási szakaszok megnyitásával.

Amennyiben a mostani, belső piaci és versenyképességi témákban is megszületik a huszonhét tagállam egyhangú támogatását igénylő egyezség, a hat nagy fejezetcsoportból már csak kettő marad hátra: a zöld átállás, valamint a mezőgazdaság és a kohézió kérdésköre. Az Európai Bizottság kifejezett célja, hogy még az év vége előtt ezekben is érdemi előrelépés történjen.

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Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA