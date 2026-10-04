A nő állítólag elmondta az orvosoknak, hogy mintavétel közben véletlenül eltört egy élő baktériumokat tartalmazó kémcsövet.
Halálbüntetés várhat a Flydubai merényletre készülő másodpilótájára
Halálbüntetés várhat Hammám al-Hammámira, a Flydubai FZ 1073-as, Dubajból Tel-Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára egy meg nem nevezett magas rangú abu-dzabi forrás szerint – jelentette a ynet izraeli hírportál vasárnap.
Az Egyesült Arab Emírségekben folyó vizsgálat lezárása után Hammám al-Hammámira várhatóan halálbüntetést szabnak ki – közölte a lap újságírójával, Szmadar Perrivel az abu-dzabi forrás.
"Bár nem haltak meg utasok, és nagy szerencsével még sebesültek sem voltak, a büntetésnek a lehető legsúlyosabbnak kell lennie, hogy elrettentő hatású legyen, és jelezze elszántságunkat azoknak, akik ellátták ezt a »bűnözőt« az ehhez szükséges anyagokkal és eszmékkel. Nem lesz engedmény, ezt garantálom, és kegyelem sem lesz" – közölte az emírségi tisztviselő.
Egy személyt súlyosabb égési sérülésekkel szállítottak kórházba, további huszonhármat könnyebb sérüléssel.
A tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, 11 sérült kórházba került.
Flydubai-terrortámadás: a késelő másodpilóta már el volt tiltva a repüléstől, a repülőgép eltérítés így is majdnem sikerült neki
Sajtóforrások szerint hazájában már korábban eltiltották a repüléstől az ománi másodpilótát, aki radikális iszlamistákkal állt kapcsolatban.
Indul az állampolgárság vásárlási program: még az idén eltörli a külföldiek földvásárlásának korlátozását is az argentin kormány
A kormány által bejelentett "állampolgárságot beruházásért cserébe" program "két egyszerű és átlátható" módszert kínál.
Donald Trump és Hszi Csin-ping legutóbbi csúcstalálkozójának legmegdöbbentőbb utóélete az a felvetés volt, miszerint az Egyesült Államok fegyvereket adhatna el Kínának.
Az Egyesült Államok napi 1,2–1,5 millió hordó dízelt exportál világszerte, amivel a globális ellátás egyik meghatározó szereplője.
Az orosz elnök szerint egy közvetlen támadás esetén az orosz teljes fegyverarzenál bevetése is napirendre kerülhet.
Döntött az Európai Bizottság: már 2028-ban új tagot köszönthet az EU, gőzerővel halad előre a folyamat
Az Európai Bizottság határozottan támogatja, hogy Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává váljon.
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Egyértelművé vált, hogy Moszkvának nem áll szándékában leállítani az Ukrajna elleni háborút.
Új korszak jöhet az Európai Unióban: erre a hatalmas változásra készülhetnek a rendőrök és a tűzoltók
Biztosítanák, hogy a rendőrök, tűzoltók és más készenléti szervek a határátlépést követően se veszítsék el a kapcsolatot egymással
New York maradhat a világ gazdasági fővárosa 2050-ben, de a következő évtizedekben alaposan átrendeződhet a nagyvárosok erősorrendje.
Az Európai Unió jelentősen kibővíti a Földközi-tengeren működő haditengerészeti missziójának hatókörét.
A brit miniszterelnök szerint az Európai Unióba való visszatérés is megvizsgálandó az Egyesült Királyság és Európa közötti kapcsolatok újragondolása során.
Rendkívüli figyelmeztetést küldött Oroszország: azonnal bevetnék az atomfegyvereket, ha ezt meglépi a NATO
Oroszország figyelmeztette a NATO-t, hogy kész akár nukleáris fegyvereket is bevetni, amennyiben a nyugati szövetség megkísérelné elvágni Kalinyingrádot az anyaországtól.
Donald Trump amerikai elnök cáfolta azokat a híreket, miszerint szankcióenyhítést ajánlott volna Teheránnak.
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