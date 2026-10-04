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Világ

Halálbüntetés várhat a Flydubai merényletre készülő másodpilótájára

MTI
2026. október 4. 13:12

Halálbüntetés várhat Hammám al-Hammámira, a Flydubai FZ 1073-as, Dubajból Tel-Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára egy meg nem nevezett magas rangú abu-dzabi forrás szerint – jelentette a ynet izraeli hírportál vasárnap.

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Az Egyesült Arab Emírségekben folyó vizsgálat lezárása után Hammám al-Hammámira várhatóan halálbüntetést szabnak ki – közölte a lap újságírójával, Szmadar Perrivel az abu-dzabi forrás.

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"Bár nem haltak meg utasok, és nagy szerencsével még sebesültek sem voltak, a büntetésnek a lehető legsúlyosabbnak kell lennie, hogy elrettentő hatású legyen, és jelezze elszántságunkat azoknak, akik ellátták ezt a »bűnözőt« az ehhez szükséges anyagokkal és eszmékkel. Nem lesz engedmény, ezt garantálom, és kegyelem sem lesz" – közölte az emírségi tisztviselő.

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Címlapkép: Getty Images
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