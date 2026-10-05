Egyes országok szerint az elkövetkező időszakban reális veszélyt jelent egy közvetlen katonai beavatkozás, míg mások inkább a hibrid hadviselés fokozódására számítanak.
Személyesen a német hírszerzés vezetője mondta be: küszöbön egy erőszakos konfliktus Oroszországgal, egyre durvul a helyzet
Fennáll annak a veszélye, hogy Németország erőszakos konfliktusba kerül Oroszországgal - jelentette ki Martin Jäger, a német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) elnöke hétfőn a Bundestag parlamenti ellenőrző testületének nyilvános meghallgatásán.
Ma reggel számoltunk be róla, hogy Észtország megkezdte elitalakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az "aktív védelem" részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól.
Most Németországból érkezett egy hasonló, sokat mondó nyilatkozat: a BND vezetője szerint Oroszország felől jelenleg minden más országnál közvetlenebb, átfogóbb és konkrétabb fenyegetés éri Németországot.
Martin Jäger úgy fogalmazott: Oroszország "árnyékháborút" folytat Németország ellen, amelyet nem lehet a hagyományos katonai vagy jogi kategóriák szerint értelmezni. Közölte, az alacsony intenzitású, NATO-tagállamok elleni orosz műveletek már nem számítanak kivételesnek. Szerinte ebben a helyzetben a hírszerző szolgálatok jelentik Németország "első védelmi vonalát".
A BND elnöke a veszély példájaként említette a lipcsei repülőtéren történt merényletkísérletet. Augusztus elején robbanóanyaggal felszerelt drónt találtak ukrán teherszállító repülőgépek közelében. A német kormány Oroszországot tette felelőssé a merényletkísérletért. A német alkotmányvédelmi hivatal (BfV) elnöke, Sinan Selen a meghallgatáson azt mondta, Oroszország kész szabotázsakciókra és emberölésekre is, eszköztárába pedig a dezinformáció és a merényletek is beletartoznak.
Martin Jäger szerint az orosz titkosszolgálatok professzionálisan és kíméletlenül tevékenykednek, a németországi célpontok elleni támadások veszélye pedig továbbra is valós. Úgy vélte, Moszkva célja annak elérése, hogy Berlinben és más európai fővárosokban ne hozzanak az orosz érdekekkel ellentétes politikai döntéseket.
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A BND vezetője szerint Oroszország az Ukrajnának nyújtott európai politikai támogatás megtörésére törekszik, ezért további megfélemlítési és beavatkozási kísérletekre kell számítani. Hozzátette: a BND jelenleg nem lát arra utaló jelet, hogy Oroszország nagyszabású támadást készítene elő a NATO területe ellen, de elsősorban a balti térségben alacsony intenzitású orosz katonai műveletek történhetnek.
A német hírszerző szolgálatok vezetőit ellenőrző parlamenti testület ülései rendszerint zártak, évente egyszer azonban nyilvános meghallgatást tartanak.
A Bundestag előtt emellett olyan kormányzati törvényjavaslat fekszik, amely bővítené a BND és a BfV hatásköreit: különleges esetekben a hírszerzés mellett műveleti feladatokat is elláthatnának, például kibertámadások megakadályozására.
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