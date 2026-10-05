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Világ

Személyesen a német hírszerzés vezetője mondta be: küszöbön egy erőszakos konfliktus Oroszországgal, egyre durvul a helyzet

MTI
2026. október 5. 12:04

Fennáll annak a veszélye, hogy Németország erőszakos konfliktusba kerül Oroszországgal - jelentette ki Martin Jäger, a német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) elnöke hétfőn a Bundestag parlamenti ellenőrző testületének nyilvános meghallgatásán.

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Ma reggel számoltunk be róla, hogy Észtország megkezdte elitalakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az "aktív védelem" részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól.

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Most Németországból érkezett egy hasonló, sokat mondó nyilatkozat: a BND vezetője szerint Oroszország felől jelenleg minden más országnál közvetlenebb, átfogóbb és konkrétabb fenyegetés éri Németországot.

Martin Jäger úgy fogalmazott: Oroszország "árnyékháborút" folytat Németország ellen, amelyet nem lehet a hagyományos katonai vagy jogi kategóriák szerint értelmezni. Közölte, az alacsony intenzitású, NATO-tagállamok elleni orosz műveletek már nem számítanak kivételesnek. Szerinte ebben a helyzetben a hírszerző szolgálatok jelentik Németország "első védelmi vonalát".

A BND elnöke a veszély példájaként említette a lipcsei repülőtéren történt merényletkísérletet. Augusztus elején robbanóanyaggal felszerelt drónt találtak ukrán teherszállító repülőgépek közelében. A német kormány Oroszországot tette felelőssé a merényletkísérletért. A német alkotmányvédelmi hivatal (BfV) elnöke, Sinan Selen a meghallgatáson azt mondta, Oroszország kész szabotázsakciókra és emberölésekre is, eszköztárába pedig a dezinformáció és a merényletek is beletartoznak.

Martin Jäger szerint az orosz titkosszolgálatok professzionálisan és kíméletlenül tevékenykednek, a németországi célpontok elleni támadások veszélye pedig továbbra is valós. Úgy vélte, Moszkva célja annak elérése, hogy Berlinben és más európai fővárosokban ne hozzanak az orosz érdekekkel ellentétes politikai döntéseket.

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A BND vezetője szerint Oroszország az Ukrajnának nyújtott európai politikai támogatás megtörésére törekszik, ezért további megfélemlítési és beavatkozási kísérletekre kell számítani. Hozzátette: a BND jelenleg nem lát arra utaló jelet, hogy Oroszország nagyszabású támadást készítene elő a NATO területe ellen, de elsősorban a balti térségben alacsony intenzitású orosz katonai műveletek történhetnek.

A német hírszerző szolgálatok vezetőit ellenőrző parlamenti testület ülései rendszerint zártak, évente egyszer azonban nyilvános meghallgatást tartanak.

A Bundestag előtt emellett olyan kormányzati törvényjavaslat fekszik, amely bővítené a BND és a BfV hatásköreit: különleges esetekben a hírszerzés mellett műveleti feladatokat is elláthatnának, például kibertámadások megakadályozására.
Címlapkép: Getty Images
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