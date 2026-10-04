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Tűz volt egy kempingben: lángoltak a faházak, huszonnégyen megsérültek
Huszonnégyen égési vagy más sérülést szereztek a Veronához közeli Peschiera del Gardában, a Bella Italia nevű campingben a vasárnap kora reggel kiütött tűzben - jelentette az Ansa olasz hírügynökség.
A tűzoltók több órán át oltották a lángokat, amelyek húsz faépítésű mobilházat és a camping területén parkoló járműveket érintettek, és a tűz átterjedt a környező fákra, növényekre.
Az Ansa információi szerint egy személyt súlyosabb égési sérülésekkel szállítottak kórházba, további huszonhármat könnyebb sérüléssel.
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