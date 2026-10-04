Tűz volt egy kempingben: lángoltak a faházak, huszonnégyen megsérültek

Huszonnégyen égési vagy más sérülést szereztek a Veronához közeli Peschiera del Gardában, a Bella Italia nevű campingben a vasárnap kora reggel kiütött tűzben - jelentette az Ansa olasz hírügynökség.

A tűzoltók több órán át oltották a lángokat, amelyek húsz faépítésű mobilházat és a camping területén parkoló járműveket érintettek, és a tűz átterjedt a környező fákra, növényekre.

Az Ansa információi szerint egy személyt súlyosabb égési sérülésekkel szállítottak kórházba, további huszonhármat könnyebb sérüléssel.