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Tech

Hatalmas dobásra készül az Apple: két nap múlva bemutathatják az első összehajtható iPhone-t

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 16:15

Szeptember 9-én tartja idei nagy termékbemutatóját az Apple, ahol több újdonság mellett az első összehajtható iPhone is debütálhat. Az esemény különösen fontos lesz, mivel ez John Ternus új vezérigazgató első nagyszabású szereplése a vállalat élén. A várakozások szerint az iPhone 18 Pro és Pro Max mellett új Apple Watch modellek és egy mesterséges intelligenciára épülő, megújult Siri is érkezhet. Az összehajtható készülék megjelenésével az Apple a Samsung által uralt piacon jelenne meg.

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Az Apple szeptember 9-i bemutatóján az iPhone 18 Pro és Pro Max mellett minden bizonnyal az első összehajtható iPhone kerülhet a középpontba. A vállalat emellett új Apple Watch modelleket és egy megújult, mesterséges intelligenciával támogatott Sirit is bemutathat.

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Az elemzők szerint a prémium árazású összehajtható iPhone az Apple értékesítési átlagárát és profitmarzsát is javíthatja, miközben új bevételi forrást jelenthet.

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Az iPhone 18 Pro modellekbe várhatóan az A20 Pro chip kerül, amely a teljesítmény mellett az AI-funkciókat is erősítheti. A Bank of America elemzői szerint Ternus irányítása alatt az Apple tovább erősítheti pozícióját az MI korszakában.

A bemutató ugyanakkor kockázatokat is tartogat: Ternus most először vezényel le ilyen jelentőségű eseményt vezérigazgatóként, ráadásul az Apple egy már bejáratott piacon próbálkozik, ahol a Samsung több generációnyi tapasztalattal rendelkezik.

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A mostani szeptemberi rendezvény a szokásosnál szűkebb lehet, ugyanis az alap iPhone 18 modell csak jövőre érkezhet. Így most a Pro változatok és az összehajtható készülék állhatnak a középpontban.
Címlapkép: Getty Images
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