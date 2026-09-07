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Mogyoród, 2026. július 24.Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj elsõ szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 24-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Minden reményt feladott Lewis Hamilton: nyíltan beleállt a csapatfőnökbe, belső harc folyik a Ferrarinál?

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 15:43

A hétszeres világbajnok nyíltan bírálta a Ferrari stratégiáját és a csapatfőnököt, Fred Vasseurt - írta a The Guardian.

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Lewis Hamilton gyakorlatilag feladta világbajnoki reményeit az Olasz Nagydíj után, amelyen csapattársával, Charles Leclerc-rel ütközött, végül pedig a hatodik helyen ért célba.

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A monzai futamot a 19. rajthelyről induló Kimi Antonelli nyerte meg a Mercedesszel, míg Hamilton csak a hatodik helyen zárt. A brit pilóta hátránya az összetett pontversenyben 59-ről 76 pontra nőtt Antonellivel szemben, miközben már csak tíz verseny van hátra az idényből.

Hamilton szerint a Ferrari túl sokáig halogatta, hogy az ő bajnoki esélyeit helyezze előtérbe, ami végleg megpecsételte a címért folytatott küzdelmét. Hamilton a legelső körben megpróbálta megelőzni csapattársát, Charles Leclerc-t, ám a monacói kiszorította a pályáról, így a brit visszaesett a tizedik helyre. Leclerc aztán a második körben egy hatalmas baleset után kiesett, de sérülés nélkül szállt ki az autóból.

Hamilton a verseny után egyértelműen Vasseur felelősségét hangsúlyozta.

Mindig tisztességesen versenyzem, és mindig hagyok helyet, így nem kellene miattam aggódniuk. Végső soron ez felülről jön, Freddel kezdődik

– nyilatkozta, majd hozzátette, hogy már korábban is jelezte: változtatni kell a csapaton belüli kommunikáción, mert ha ugyanazon az úton haladnak tovább, ugyanazokat az eredményeket kapják.

A hétszeres világbajnok korábbi csapatát, az összetettben vezető Mercedest hozta fel példaként.

A Mercedesnél írásos szabályok vonatkoztak a csapattársak közötti küzdelemre. Voltak feszültségek Nico Rosberggel, de a rendszer alapvetően jól működött. Itt nincsenek szabályok, ezen pedig változtatni kellene

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– szögezte le.

Vasseur elismerte, hogy az első kanyarban történt összecsapás káros volt a csapat számára, és jelezte, hogy mostantól megfontolandó Hamilton előnyben részesítése. A csapatfőnök a McLaren tavalyi helyzetéhez hasonlította a szituációt, amikor Piastri támogatása helyett a csapat megosztotta az erőforrásait, ami Verstappen kezére játszott.

Monza előtt még korai lett volna dönteni, de most lesz időnk megbeszélni ezt a srácokkal

– mondta Vasseur. A következő versenyt jövő hétvégén Madridban rendezik, itt találsz minden fontos infót a nagydíjhétvégéről:

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címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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