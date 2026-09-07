Rengeteg magyar szülő sétál önként a csapdába: kevesen tudják az igazságot az ingyenes gyermekbiztosításról

Tízből négy iskolás szenved el minden évben szakellátást igénylő sérülést, az állami gyermekbiztosítás pedig mindössze 3 ezer forintot fizet egy csonttörésre, a piaci konstrukciók azonban ennek akár több mint harmincszorosát is adhatják. A Netrisk szerint azonban nem csak az ár számít: három különböző úton is kiegészíthetjük az állami védelmet. A szeptemberi iskolakezdés jó alkalom arra, hogy a családok megnézzék, az állami alapbiztosításon kívül milyen védelem érhető el, amely a bajban segítséget nyújt.

Szeptember 1-jén megkezdődött a 2026/2027-es tanév. Az előző tanévben 712 ezer általános iskolás és 421 ezer középfokú nappali tagozatos diák tanult Magyarországon. A balesetek pedig korántsem ritkák: a WHO-val együttműködésben 2022-ben elkészült Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) nemzetközi kutatás adatai szerint Magyarországon az 5–11. osztályosok 38,5 százaléka az adatfelvételt megelőző egy évben legalább egyszer olyan sérülést szenvedett, amely orvosi ellátást igényelt.

Jelentős kiadást jelenthet egy baleset

Magyarországon minden 3 és 18 év közötti gyermek automatikusan részesül államilag finanszírozott balesetbiztosításban. 2026-ban ezt a szolgáltatást a CIG Pannónia és a Groupama közösen nyújtja. Az alapvédelem ugyanakkor alacsony összegekkel dolgozik: csonttörés esetén 3000, baleseti halálnál 200 ezer forintot fizet, 100 százalékos maradandó egészségkárosodásnál pedig 300 ezer forint a térítés.

„Az állami gyermekbiztosítás fontos minimumvédelem, de a jelenlegi szolgáltatási összegek nem helyettesítik azt a pénzügyi tartalékot, amelyre egy komolyabb gyermekbalesetnél szükség lehet. A 3000 forintos csonttörési térítés mellett egy ilyen sérülés a szülőknek jelentős extra kiadásokat, például utazási, rehabilitációs, egészségügyi vagy akár jövedelemkiesésből adódó többletköltségeket is jelenthet” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

Több irányból lehet biztosítani a gyerekeket, a lakásbiztosítás is alkalmas lehet erre

A Netrisk szerint az állami alapvédelem fölött három különböző piaci megoldás közül választhatnak a családok. Az elsőt a kifejezetten gyermekeknek és tanulóknak kialakított biztosítások jelentik. Ezeknek az éves díja 5-20 ezer forint is lehet, de egyes konstrukciók például súlyos maradandó egészségkárosodásra akár 10 millió, csonttörésre legfeljebb 100 ezer, baleseti kórházi ellátásra napi 7500 forintos térítést kínálnak.

A második lehetőség kevésbé látványos, pedig sok család számára ez lehet kézenfekvő: a szülő élet- vagy balesetbiztosításának gyermekre történő kiterjesztése. Itt azonban különösen fontos megkülönböztetni a gyermekfedezet árát a teljes szerződés díjától.

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„Félrevezető lehet pusztán az éves gyermekbiztosítási díjak alapján sorrendet felállítani. Más termék az, amelyet a szülő 5–20 ezer forintért önállóan vagy az iskolán keresztül megköthet, és más egy pár ezer forintos gyermekcsomag, amely mögött már egy felnőtt biztosításnak is állnia kell. Az ár-érték vizsgálatnál mindig a gyermek biztosításához szükséges teljes díjat és a teljes fedezetet kell összehasonlítani” – hangsúlyozta Besnyő Márton.

Alternatívát jelenthet a lakásbiztosítás mellé adott vagy választható családi balesetbiztosítás is. Ezek egy szerződéssel több családtagra nyújthatnak védelmet, ezért a család egészére vetített díjuk versenyképes lehet. Ugyanakkor ezek a konstrukciók, és így a fedezetek alacsonyabbak lehetnek mint egy kifejezetten gyermekekre szabott biztosítási termék. Fontos ugyanakkor látni azt is, hogy a lakásbiztosításokhoz kapcsolt balesetbiztosítási konstrukciók jellemzően kevésbé gyermekre szabottak: ritkább például az iskolai hiányzásra, tanulási támogatásra, szemüvegre, rehabilitációra vagy elektronikai eszközre szóló szolgáltatás.

Besnyő Márton kiemelte, hogy nincs minden család számára egyformán optimális megoldás. Először azt érdemes megnézni, mekkora összeget fizet a biztosítás egy valóban súlyos, tartós egészségkárosodást okozó balesetnél, ezt követően a csonttörés, a műtét és a kórházi ápolás térítését érdemes áttekinteni. Csak ezután érdemes összevetni az árat és az olyan gyermekre szabott pluszokat, mint a rehabilitáció vagy az iskolai hiányzás.