Eltűnt gránátot keres a rendőrség: a Dunában találták, de a bejelentés után nyoma veszett - nagyon veszélyes lehet, a lakosság segítségét kérik

Ismeretlen módon eltűnt egy második világháborús robbanótest az apadó Dunából az előbukkanásáról szóló bejelentés után, felkutatásához a lakosság segítségét kéri a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). Az ügyben rendőrségi eljárás indult.

A BRFK a rendőrség honlapján hétfőn megjelent közleményében azt kérte, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. A BRFK büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügyet - írták. Azt írták, hogy egy férfi hétfőn személyesen jelentette be a XXII. kerületi rendőrkapitányságon, hogy a Nagytétényi út és a Tóth József utca közelében a Duna alacsony vízállása miatt láthatóvá vált meder iszapjában egy lövedéknek látszó, rozsdás tárgyat talált, amelyről fényképet is készített.

A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, de már nem találták meg a tárgyat, csupán annak a helyét azonosították. Az adatok szerint a tárgy a bejelentés és a rendőrök kiérkezése között tűnt el; információk alapján feltételezhető, hogy valaki elvitte.

A bejelentő fényképei alapján nem zárható ki, hogy a fotókon látható eszköz egy második világháborús tüzérségi gránát. A rendőrség az ügyben szakértőt rendelt ki - tették hozzá. Figyelmeztettek arra, hogy ha valaki megtalálta vagy magához vette a tárgyat, semmiképpen ne mozgassa tovább, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani.

Ha valóban robbanótestről van szó, akkor a működésbe lépése súlyos, akár halálos sérüléseket is okozhat.

A több évtizede földben vagy vízben fekvő robbanóeszközök ma is veszélyesek lehetnek, ezért kezelésüket kizárólag tűzszerész szakemberek végezhetik - emelték ki. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást.

Egyúttal arra figyelmeztették a lakosságot, hogy a Duna medréből előbukkanó tárgyakat ne mozdítsák el, ne vigyék magukkal, és lehetőség szerint ne nyúljanak hozzá. Ha a talált tárgy veszélyesnek tűnik, vagy felmerül a gyanú, hogy robbanóeszköz vagy lőszer lehet, akkor biztonságos távolságból tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívó számon - kérték a közleményben.