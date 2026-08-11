Teljesen eltűnik a legendás vidéki egyetemi menza helye: elképesztő dolog épülhet a helyén

Új kollégiumot tervez a Pannon Egyetem a veszprémi Hóvirág utcában, a régi egyetemi menza helyére. A 2025-ben elkészült koncepció szerint egy 400 férőhelyes, 8800 négyzetméteres épület születhetne itt, közösségi terekkel, zöldtetővel és a város felé is nyitott földszinttel.

A Pannon Egyetem a régi menza helyén új kollégiumot szeretne létrehozni, amely nem egyszerűen több száz diáknak biztosítana szállást, hanem kisebb közösségek kialakítására is lehetőséget adna. A 2025-ben készült építészeti koncepció szerint az épületben 400 hallgatónak jutna hely, nettó alapterülete pedig mintegy 8800 négyzetméter lenne. Fontos azonban, hogy egyelőre tervezési koncepcióról van szó: a tervezet azt mutatja meg, milyen épületben gondolkodik az egyetem, nem pedig egy már megvalósítás alatt álló beruházás részletes terveit - írta a veol.hu.

A tervezők elképzelése szerint az új épületet kisebb lakóközösségekre tagolnák. Egy-egy emeleten a szobák mellett közös étkező-konyha és olyan közösségi helyiség is helyet kapna, amelyet a hallgatók saját igényeik szerint használhatnának. Az épület tömegét több toronyra bontanák, így nem egyetlen hatalmas kollégiumi tömb jönne létre. A földszint ennél is nyitottabb lenne: ide olyan funkciókat terveztek, amelyeket nem kizárólag az egyetemisták használhatnának. A kollégisták számára pedig külön zöldtetőt is kialakítanának.

A koncepció egyik fontos célja, hogy a kollégium ne csupán szálláshely legyen, hanem saját közösségi életet is teremtsen, miközben kapcsolódik az egyetemhez és Veszprém városához.

A projektet Huszár Richárd vezette. Az építészeti terveken Bors Eszter, Keller Ferenc és Láris Barnabás, a Bakon Kft. munkatársai dolgoztak, a tájépítészeti kialakítást pedig Kontra Dániel és Kóczán Dalma, az Urban Concept Kft. tervezői jegyzik. A koncepció megrendelője az Amodato 2011 Kft. volt.

Már korábban is beszéltek az új kollégiumról

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja már 2024-ben, az évindító sajtóreggelin beszélt arról, hogy új kollégium építését tervezik. Akkor elsősorban a nemzetközi hallgatók számának növekedésével indokolták a fejlesztési igényt, a pontos helyszínről és az épület méretéről azonban még nem közöltek részleteket. Azóta a helyszín is ismertté vált: a tervek szerint a régi egyetemi menza területén kaphatna helyet az új épület.

A háttérben továbbra is a hallgatói létszám növekedése áll. Az egyetem szerint az új férőhelyekre azért van szükség, mert a jelenlegi kollégiumi kapacitás már nem elegendő a növekvő igények kiszolgálására.

Több mint fél évszázada még menzára volt szükség

A régi egyetemi menza építése 1966 nyarán kezdődött a diákszálló, a mai Központi Kollégium mellett. Az egyetem akkoriban gyorsan fejlődött, a korábbi étterem pedig már nem volt képes kiszolgálni a megnövekedett hallgatói létszámot. Ezért egy nagyobb, korszerű önkiszolgáló étteremre volt szükség. A Márton István Ybl-díjas építész tervei alapján megvalósult épület akkoriban 13 millió forintba került. Az önkiszolgáló étteremben 416 ülőhelyet alakítottak ki, a konyhát pedig napi 1800 adag étel elkészítésére tervezték.

A menza a maga korában kifejezetten korszerűnek számított: az épület tervei iránt még leningrádi és bolgár egyetemi küldöttségek is érdeklődtek.