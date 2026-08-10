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Ez ciki: szabályosan ellopták Taylor Swift dalait a Fehér Házban?
A sokszoros Grammy-díjas popikon dalait engedély nélkül használhatta Trump sajtókabinetje, és ez már nem az első alkalom lenne.
Eltávolították Taylor Swift dalait a Fehér Ház és a Trump-kampány közösségimédia-bejegyzéseiből, miután az amerikai popsztár zenéit az elmúlt hetekben többször is engedély nélkül használták fel kormányzati és kampányvideókba. A Reuters értesülései szerint a Trump-kampány az elmúlt egy hétben két Swift-dalt is felhasznált a TikTok-oldalán.
Az egyik videó az énekesnő dalcímeivel játszott, politikai üzenetekké alakítva azokat. A "We Are Never Ever Getting Back Together" például a Biden–Harris-kormányzatra utalt, az "Everything Has Changed" pedig a déli határhelyzetre. Egy másik bejegyzésben Swift legújabb, a Toy Story 5-höz készült dalát, az "I Knew It, I Knew You" című számot vágták rá egy olyan videóra, amelyben Trump gyerekekkel találkozik a Fehér Házban, UFC-meccsen táncol, valamint kampánygyűlésen jelenik meg.
Az utóbbi hónapokban ez már a harmadik alkalom volt, hogy a Trump-kormányzat vagy a kampánystáb felhasználta a Grammy-díjas előadó zenéjét. Áprilisban az Artemis II legénységének Fehér Ház-i látogatásáról készült videóhoz a "High Infidelity" című dalt választották, tavaly novemberben pedig Swift "The Life of a Showgirl" című albumáról használták a "The Fate of Ophelia" című számot egy olyan videóhoz, amelyben az amerikai zászló, különböző emlékművek és Trump fotói – köztük a 2023-as rendőrségi nyilvántartási képe – voltak láthatók.
Az utóbbi bejegyzés heves reakciókat váltott ki a közösségi médiában. A Fehér Ház szóvivője több sajtóorgánumnak is úgy nyilatkozott, hogy a videót szándékosan készítették így, mivel tudták, hogy a sajtó "lihegve fogja terjeszteni" azt.
Swift a közelmúltban nem nyilatkozott Trumpról, bár 2024-ben Kamala Harrist, a demokraták elnökjelöltjét támogatta. Trump korábban többször is bírálta az énekesnőt. Harris nyílt támogatása után például a "GYŰLÖLÖM TAYLOR SWIFTET!" üzenetet tette közzé, később pedig azt írta, Swift azóta "már nem is menő". Az elmúlt hónapokban több tucat előadó – köztük Sabrina Carpenter és Ariana Grande – szólította fel a Trump-kormányzatot, hogy ne használják fel a dalaikat.
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A Fehér Ház és Swift képviselői egyelőre nem reagáltak a sajtómegkeresésekre, és a dalok eltávolításának pontos okáról sem közöltek további részleteket.
címlapkép: Ennio Leanza, MTI/MTVA
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