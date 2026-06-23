Brutális geopolitikai fordulat érik: a legnagyobb bajban fordíthat hátat Donald Trump első számú szövetségesének

A Donald Trump vezette Fehér Ház diszkréten felvette a kapcsolatot az izraeli ellenzék vezetőivel, mivel Washingtonban egyre valószínűbbnek tartják Benjámin Netanjahu miniszterelnök közelgő bukását. Bár a nyilvánosság előtt továbbra is biztosítják az amerikai támogatást, a színfalak mögött a washingtoni.

Az izraeli 12-es csatorna értesülései szerint a jelenlegi közvélemény-kutatások alapján komoly esély mutatkozik arra, hogy Netanjahu elveszíti az őszi választásokat. Erre reagálva az amerikai vezetés csendben felkereste a legbefolyásosabb ellenzéki politikusokat, köztük Naftali Bennettet és Gadi Ejzenkotot, hogy alternatív kommunikációs csatornákat építsenek ki.

A diplomáciai tapogatózás hátterében az áll, hogy az amerikai vezetés nem feltétlenül ellenezné a jelenlegi izraeli kormányfő távozását. Az elmúlt hetekben ugyanis az iráni és libanoni konfliktusok kezelése miatt látványosan megromlott a viszony Donald Trump és Benjámin Netanjahu között.

A Pénzcentrumon már márciusban megírtuk, hogy a fordulat hamarosan bekövetkezhet:

A két vezető közötti bizalomhiány várhatóan hamarosan felszínre tör. Trump nem engedhet meg magának egy elhúzódó háborút: nincs hozzá stabil közvélemény-támogatása, korlátozott a kongresszusi felhatalmazása, és reálisan nem tud szárazföldi erőket bevetni. Netanjahu ezzel szemben – a gázai mintát követve – minél hosszabbra nyúló konfliktusban érdekelt, mert az távol tartja a belpolitikai ellenzéket, és fenntartja a rendkívüli állapot logikáját.

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- hangzott el az akkori elemzésben.

Jelen helyzetben Washingtont komolyan aggasztja az is, hogy a kormánykoalíción belül túlzott befolyásra tettek szert a radikális politikusok, ami egyre erősebben rányomja a bélyegét a miniszterelnök döntéseire. Emiatt az amerikai elnök csapata elengedhetetlennek tartja az izraeli ellenzékkel való közvetlen kapcsolatfelvételt.