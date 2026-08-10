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Hatalmas dugó alakult ki a belvárosi utcán, Budapest, 2017. június 20.
Otthon

Polgárőrök lepik el Budapest utcáit a következő hetekben: itt lehet velük nagy eséllyel találkozni

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2026. augusztus 10. 22:00

"Egy nap Budapest közbiztonságáért" - ezzel az elnevezéssel indított akciót az Országos Polgárőr Szövetség. Augusztus első hetétől szeptember harmadik hetéig hétvégenként vendég polgárőrök teljesítenek szolgálatot a fővárosban. A cél, hogy a polgárőrség látható, összehangolt és preventív jelenlétével hozzájáruljon Budapest közbiztonságának további erősítéséhez, figyelemmel a fővárosi lakosság és a fővárosba érkezők szubjektív biztonságérzetének javítására, igazodva a belügyminiszter által a rendőrség számára elrendelt harmincnapos fokozott szolgálathoz.

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Fővárosi hétvégi vendégszolgálatra két lépcsőben, augusztus 7. és 20., valamint augusztus 21. és szeptember 20. között várják elsősorban a Budapesthez közeli vármegyékből a polgárőröket, de a program nyitott, az ország bármely egyesületéből lehet jelentkezni. A vendégpolgárőrök az első szakaszban a rendőrség által meghatározott, közbiztonság szempontjából forrópontnak számító helyszíneken, a fogadó fővárosi polgárőrségek tagjaival közösen látnak el szolgálatot, elsősorban Budapest külső kerületeiben.

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Feladatuk klasszikus járőrszolgálat, emellett természetesen segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak, értesítik a mentőket, a szociális ellátórendszer illetékeseit, vagyis jelenlétükkel szolgálják a bűnmegelőzést. A második szakaszban a polgárőrök a rendőrök járőrtársai lesznek, a közös szolgálat során fő feladatuk a rendőri intézkedés biztosítása, a jogsértések megszakításában a járőrvezető utasításainak megfelelően való közreműködés.
 
A vendégszolgálatot ellátó polgárőrök utazási költségtérítést, illetve saját ellátásuk biztosítására személyenként meghatározott értékű étkezési utalványt kapnak. Az első hétvégén Bács-Kiskun, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest vármegyéből összesen huszonhárom polgárőr teljesített vendégszolgálatot Budapesten.

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Címlapkép: Getty Images
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