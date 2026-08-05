Fontos bejelentést tett az egyik hazai bank: így kaszálhatnak 1,8 milliós prémiumot az élelmes magyarok

Új, rugalmas lakástakarék-konstrukciót vezetett be az egyik hazai nagybank: az ügyfelek már négy, illetve nyolc év elteltével is kivehetik a pénzüket előre meghatározott hozammal, így nem kell a szerződéskötéskor eldönteniük, pontosan mikor szeretnék felhasználni az összeget.

Az új lakástakarék-termékben legfeljebb tízéves futamidejű megtakarításból az ügyfelek már négy, illetve nyolc év elteltével is kivehetik a pénzüket előre meghatározott hozammal.

Az OTP által bevezetett termék azoknak kínál megoldást, akik lakáscélra – például vásárlásra, építésre, felújításra vagy hitel-előtörlesztésre – gyűjtenek, de a felhasználás idejét az aktuális élethelyzetükhöz igazítanák. A konstrukcióban négy év takarékoskodás után 10, nyolc év után 20, a teljes, tízéves időszak végén pedig 30 százalékos prémiummal férhetnek hozzá a pénzükhöz.

Havi 50 ezer forintos befizetéssel számolva a maximális futamidő végére a bónusz akár az 1,8 millió forintot is elérheti.

A felgyűlt összeg felhasználásának igazolása eközben egyszerűsödött. A bank eltörölte az utólagos számlabenyújtási kötelezettséget, így a kifizetéshez elegendő egy nyilatkozatot tenni, valamint bemutatni az érintett ingatlan tulajdoni lapját.

A folyamat egyébként papírmentesen is végigvihető, mivel a szerződéskötés, a havi díjak csoportos beszedése és a kifizetés egyaránt intézhető online. Ez jól illeszkedik ahhoz a tendenciához, hogy az ügyfelek mintegy harmada már most is a digitális ügyintézést választja.