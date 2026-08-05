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Ismét megnyílik a népszerű balatoni strand: feloldották a fürdési tilalmat, újra várják a fürdőzőket
Egy hét után reggel újra megnyitották Keszthelyen a Helikon Strandot - erről a város önkormányzata adott hírt szerdán a közösségi oldalán. A zalai kormányhivatal két mérés eredménye alapján engedélyezte ismét a fürdést.
Az önkormányzat bejegyzésében egyetlen mondat áll, ami szerint "a vízminőség kiváló, újra megnyitottuk az ingyenes Helikon Strandot". A május 1-jén ingyenessé vált keszthelyi fürdőhelyen múlt szerdán rendelt el ideiglenes fürdési tilalmat a Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, miután a rendszeres vízminőség-vizsgálat során vett legutóbbi minta "kifogásolt eredményt mutatott".
A zalai kormányhivatal szerdán pontosabb adatok nélkül azt közölte: "két egymást követő, megfelelő eredményt igazoló ellenőrző vízmintavétel és laboratóriumi vizsgálat alapján" a korábban elrendelt fürdési tilalmat feloldották, a strand újra biztonságosan igénybe vehető.
Barna Dániel keszthelyi önkormányzati képviselő a közösségi oldalán megosztotta a laboratóriumi mérési eredményeket, amelyek szerint augusztus 1-jén a Helikon Strandon az E. coli szám 234 volt 100 milliliterre vetítve, és ugyanekkora értéket mutatott az Enterococcusok száma is.
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Augusztus 3-án az E. coli száma már 15 alatti értéket adott, az Enterococcusok száma pedig 160-ra csökkent. A korábban kifogásolt érték az E. coli esetében 1382 volt, vagyis a megengedett 1500-as érték közelében, míg az Enteroccusok értéke az 500-as hatérérték fellett, 720 volt.
Cziráki László, a Keszthelyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője a város közösségi oldalán szerdán azt is jelezte: a strandon a korábban még fizetős WC használatát az újranyitással szintén ingyenessé tették.
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