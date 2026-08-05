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Sport

Komoly fogás a PL-címvédő Arsenalnál: 75 millióért vettek brazil középpályást, nem is akárkit

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 17:14

Bruno Guimarães 75 millió fontért az Arsenalhoz igazol a Newcastle-tól, a brazil középpályás már el is hagyta csapata spanyolországi edzőtáborát, hogy Londonban orvosi vizsgálaton vegyen részt - tudósított a The Guardian.

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Hosszas alkudozás után pont került a nyár eddigi egyik legfontosabb átigazolására: Bruno Guimaraes Londonba, az Arsenalhoz igazol Newcastle-ből. Az Arsenal kezdetben legfeljebb 60 millió fontot szánt volna a novemberben 29 éves, szerződéséből még két évvel rendelkező játékosra, míg a Newcastle legalább 80 milliót kért érte. A Szarkák hétfőn még egy 70 milliós nyitóajánlatot is visszautasítottak, végül 75 millió fontnál találták meg a kompromisszumot.

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A Newcastle számára nem jelentett kényszert az eladás, hiszen Anthony Gordont és Sandro Tonalit már a nyáron értékesítette a Barcelonának, illetve a Tottenhamnek. Guimarães a csapat kulcsembere volt, a 2022 januári érkezése óta 153 bajnokin 30 gólt szerzett és 26 gólpasszt adott, emellett meghatározó szerepet játszott a 2025-ös Ligakupa-győzelemben és a kétszeres Bajnokok Ligája-kvalifikáció kivívásában is. Elvesztése a szurkolókat várhatóan jobban érinti majd, mint Alexander Isak tavalyi Liverpoolba igazolása.

Anglia
Arsenal
Piaci érték: 1 341,50M €
Edző: Mikel Arteta
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A brazil válogatott középpályás már Eddie Howe múlt heti távozása előtt elszánta magát a váltásra. Hétfőn ugyan kiutazott a La Mangában zajló edzőtáborba, hogy találkozzon az új vezetőedzővel, Matthias Jaisslével, de közölte vele a távozási szándékát. A Lyon a szerződésben rögzített továbbértékesítési záradék alapján mintegy 7 millió fontot kap az ügyletből.

Az Arsenal Guimarães érkezésére készülve már eladta Christian Nørgaardot az Evertonnak 7 millió fontért, és az átigazolási időszak hátralévő részében egy védő, valamint egy újabb támadó leigazolására összpontosít. Az egyik kiszemelt az Aston Villa játékosa, Ezri Konsa, akit a Liverpool is szívesen megszerezne. William Saliba hátproblémái és hosszabb kiesése miatt különösen sürgetővé vált a védősor megerősítése. A Villa 60 millió fontot kér Konsáért, amit az Arsenal túlzónak tart tekintettel arra, hogy a játékos szerződése két éven belül lejár.

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A londoni klub Vinícius Júnior iránt is komolyan érdeklődik, de alternatív megoldásokban is gondolkodik arra az esetre, ha a brazil támadó a Real Madridnál maradna. Figyelemmel kísérik Julián Álvarez helyzetét is – bár a Barcelona épp ma tárgyal az Atlético Madriddal az argentin csatár szerződtetéséről –, valamint a Paris Saint-Germain 145 millió fontra értékelt szélsőjét, Bradley Barcolát, akit a Liverpool szintén szeretne megszerezni.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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