A magyar válogatott középpályása hangsúlyozta, hogy nincs feszültség a csapattársak között, emellett szót ejtett a megüresedett csapatkapitány-helyettesi tisztségről is.
Komoly fogás a PL-címvédő Arsenalnál: 75 millióért vettek brazil középpályást, nem is akárkit
Bruno Guimarães 75 millió fontért az Arsenalhoz igazol a Newcastle-tól, a brazil középpályás már el is hagyta csapata spanyolországi edzőtáborát, hogy Londonban orvosi vizsgálaton vegyen részt - tudósított a The Guardian.
Hosszas alkudozás után pont került a nyár eddigi egyik legfontosabb átigazolására: Bruno Guimaraes Londonba, az Arsenalhoz igazol Newcastle-ből. Az Arsenal kezdetben legfeljebb 60 millió fontot szánt volna a novemberben 29 éves, szerződéséből még két évvel rendelkező játékosra, míg a Newcastle legalább 80 milliót kért érte. A Szarkák hétfőn még egy 70 milliós nyitóajánlatot is visszautasítottak, végül 75 millió fontnál találták meg a kompromisszumot.
A Newcastle számára nem jelentett kényszert az eladás, hiszen Anthony Gordont és Sandro Tonalit már a nyáron értékesítette a Barcelonának, illetve a Tottenhamnek. Guimarães a csapat kulcsembere volt, a 2022 januári érkezése óta 153 bajnokin 30 gólt szerzett és 26 gólpasszt adott, emellett meghatározó szerepet játszott a 2025-ös Ligakupa-győzelemben és a kétszeres Bajnokok Ligája-kvalifikáció kivívásában is. Elvesztése a szurkolókat várhatóan jobban érinti majd, mint Alexander Isak tavalyi Liverpoolba igazolása.
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A brazil válogatott középpályás már Eddie Howe múlt heti távozása előtt elszánta magát a váltásra. Hétfőn ugyan kiutazott a La Mangában zajló edzőtáborba, hogy találkozzon az új vezetőedzővel, Matthias Jaisslével, de közölte vele a távozási szándékát. A Lyon a szerződésben rögzített továbbértékesítési záradék alapján mintegy 7 millió fontot kap az ügyletből.
Az Arsenal Guimarães érkezésére készülve már eladta Christian Nørgaardot az Evertonnak 7 millió fontért, és az átigazolási időszak hátralévő részében egy védő, valamint egy újabb támadó leigazolására összpontosít. Az egyik kiszemelt az Aston Villa játékosa, Ezri Konsa, akit a Liverpool is szívesen megszerezne. William Saliba hátproblémái és hosszabb kiesése miatt különösen sürgetővé vált a védősor megerősítése. A Villa 60 millió fontot kér Konsáért, amit az Arsenal túlzónak tart tekintettel arra, hogy a játékos szerződése két éven belül lejár.
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