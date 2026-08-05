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Célegyenesben az új magyar államfő kihirdetése: kitűzték a dátumot, pár nap múlva új köztársasági elnöke lehet Magyarországnak
A Tisza-frakció már a jövő héten, augusztus 11-én megválasztaná Magyarország új köztársasági elnökét, az erről szóló indítványt szerdán be is nyújtották az Országgyűlésnek. Bár a kormánypárt hivatalosan még nem nevezte meg jelöltjét, Magyar Péter miniszterelnök mai, Baka Andrással folytatott egyeztetése erősen utal arra, hogy megszületett a megállapodás az utód személyéről.
Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője kezdeményezte a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjének kiegészítését az államfőválasztással. Az Alaptörvény értelmében augusztus 19-ig kellene lebonyolítani a szavazást, ám Magyar Péter korábban megígérte, hogy augusztus 20-ára már új köztársasági elnöke lesz az országnak. Mivel az államfő a parlamenti voksolás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalba, az augusztus 11-i dátummal ez a vállalás teljesíthető.
A parlamenti lépés jelzi, hogy a kormányoldal lezárta a hetek óta tartó jelöltkeresést. Miután Polgár Judit a társadalmi egyeztetés elmaradása miatt korábban nem vállalta a felkérést, a miniszterelnök több ismert közéleti szereplővel – köztük Romsics Ignác történésszel és Fülöp Botond ügyvéddel – is tárgyalt, ám hivatalos bejelentés egyikük esetében sem történt.
Szerdán azonban újabb név került elő, miután Magyar Péter és Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Baka Andrással egyeztetett. Ő két cikluson át volt az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája, 2009-ben pedig a Legfelsőbb Bíróság elnökévé választották.
Mivel a választást sürgető parlamenti indítványt alig néhány órával a vele folytatott megbeszélés után nyújtották be, valószínűsíthető, hogy rá esett a választás. A jelölt személyéről a végső döntést a mai kormányülésen hozhatják meg.
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címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
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