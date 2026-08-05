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Célegyenesben az új magyar államfő kihirdetése: kitűzték a dátumot, pár nap múlva új köztársasági elnöke lehet Magyarországnak

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 15:30

A Tisza-frakció már a jövő héten, augusztus 11-én megválasztaná Magyarország új köztársasági elnökét, az erről szóló indítványt szerdán be is nyújtották az Országgyűlésnek. Bár a kormánypárt hivatalosan még nem nevezte meg jelöltjét, Magyar Péter miniszterelnök mai, Baka Andrással folytatott egyeztetése erősen utal arra, hogy megszületett a megállapodás az utód személyéről.

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Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője kezdeményezte a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjének kiegészítését az államfőválasztással. Az Alaptörvény értelmében augusztus 19-ig kellene lebonyolítani a szavazást, ám Magyar Péter korábban megígérte, hogy augusztus 20-ára már új köztársasági elnöke lesz az országnak. Mivel az államfő a parlamenti voksolás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalba, az augusztus 11-i dátummal ez a vállalás teljesíthető.

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A parlamenti lépés jelzi, hogy a kormányoldal lezárta a hetek óta tartó jelöltkeresést. Miután Polgár Judit a társadalmi egyeztetés elmaradása miatt korábban nem vállalta a felkérést, a miniszterelnök több ismert közéleti szereplővel – köztük Romsics Ignác történésszel és Fülöp Botond ügyvéddel – is tárgyalt, ám hivatalos bejelentés egyikük esetében sem történt.

Szerdán azonban újabb név került elő, miután Magyar Péter és Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Baka Andrással egyeztetett. Ő két cikluson át volt az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája, 2009-ben pedig a Legfelsőbb Bíróság elnökévé választották.

Mivel a választást sürgető parlamenti indítványt alig néhány órával a vele folytatott megbeszélés után nyújtották be, valószínűsíthető, hogy rá esett a választás. A jelölt személyéről a végső döntést a mai kormányülésen hozhatják meg.

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Néhány héttel ezelőtt alapos közéleti vihart kaavrt, hogy a miniszterelnök megkérte Polgár Judit korábbi sakkozót, hogy legyen ideiglenesen köztársasági elnök, ám akkor ő nem vállalta - saját bevallása szerint is azért, mert nem érezte, hogy a nemzet egységét tudná személyében képviselni. Erről itt írtunk:

Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester
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Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester
A világhírű sakknagymester a saját közösségi oldalán tudatta döntését, amely szerint a felkérést nagy megtiszteltetésnek tekinti, ugyanakkor nem kíván közjogi tisztséget vállalni.

címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt 
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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TolllerBela
42 perce
Jópofáskodik itt a behavazott, hogy poszton nincs ürtesedés...Hát, persze, hogy nincs ! Ideiglenesen be van töltve, és lesz új választás, felkérés és eskütétel ! Aztán, mihelyst új Alkotmányunk lesz, megint lesz egy választás, felkérés és eskütétel...mind csupa legális mozzanat. Akinek meg nem tetszik...hát el lehet menni ! Hogy egy tollvonással..... egy tollvonással lett itt három kinevezés is, csupa mihaszna lélek, az esküjük annyit sem ért számukra, mint a papír, amire kinyomtatták ! Hát még szép, hogy a negyedik tollvonás elzavarta a legkukábbat, legembertelenebbet közülük !
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