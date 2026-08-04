Súlyos krízis a repülésben: négyezer állást szüntet meg és tömegével törli a járatokat az egyik légitársaság

A megugró üzemanyagárak, a sorozatos sztrájkok és a rövidülő foglalási időszakok miatt jelentősen rontotta idei profitkilátásait a Lufthansa. A német légitársaság visszavágta kapacitásbővítési terveit és komoly költségcsökkentésbe kezdett, a bejelentés hatására pedig nagyot esett a cég részvényeinek árfolyama - közölte a Portfolio.

A vezetőség a korábban várt dinamikus növekedés helyett idén már csak 1,7 és 2,2 milliárd euró közötti kiigazított üzemi eredményre (EBIT) számít, ami jó eséllyel elmarad a tavalyi 1,96 milliárd eurós értéktől. A borúlátó előrejelzés fő oka a gyenge második negyedéves teljesítmény, mivel az üzemi eredmény 383 millió euróra zuhant, ami kevesebb mint a fele az egy évvel korábbinak, és jócskán alulmúlta az elemzői várakozásokat. A romló pénzügyi helyzet miatt a légitársaság letett a kapacitásbővítésről, így a tervezett növekedés helyett csupán a tavalyi szinten tartja az idei járatait.

A visszaesést elsősorban az üzemanyagköltségek drasztikus emelkedése okozta, amelyet a közel-keleti feszültségek is tovább fokoztak. A drágább kerozin idén várhatóan összesen 1,5 milliárd eurós többletterhet jelent a vállalatnak, miközben a pilóták és a légiutas-kísérők sztrájkjai is legalább 150 millió eurós bevételkiesést okoztak a negyedév során.

A kiadások megfékezésére a Lufthansa azonnali és radikális lépéseket tett. Felgyorsították a regionális CityLine leányvállalat kivezetését, töröltek húszezer veszteséges, rövid távú járatot, megváltak a legkevésbé hatékony repülőgépektől, és 2,9 milliárd euróról 2,5 milliárdra csökkentették a beruházási keretet. Ezen felül 2030-ig négyezer adminisztratív munkakört szüntetnek meg, a járatok egy részét pedig az alacsonyabb bérköltséggel működő leányvállalatokhoz, a Discover és a City Airlines márkákhoz szervezik át, ahol a személyzeti kiadások akár 40 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek.

A költségnyomás és a nehézségek ellenére akadnak jól teljesítő területek is. A teherszállítási üzletág nyeresége megközelítőleg 60 százalékkal ugrott meg a második negyedévben, miközben az utaskereslet stabil maradt, az ázsiai útvonalakon pedig a bevételek több mint 13 százalékkal meghaladták a tavalyi szintet. A vállalat a terjeszkedésről sem mondott le, hiszen az Air France-KLM csoporttal versenyezve kötelező érvényű ajánlatot tett a portugál állami légitársaság, a TAP kisebbségi részesedésének felvásárlására.

A kiábrándító negyedéves számok és a lerontott eredményvárakozások negatívan hatottak a befektetői hangulatra, így a Lufthansa részvényei több mint 6 százalékos mínuszba kerültek a bejelentést követően.