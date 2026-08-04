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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 4.)
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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 4.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. augusztus 4.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.08.05: Nagyrészt derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomolyfelhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 37, 42 fokra számíthatunk.

2026.08.06: Napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből délutántól helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd estétől elkezd északi, északnyugati irányba fordulni a szél és megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18, 25 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetnek. Délután jellemzően 36, 42 fok valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hőség továbbra is megterheli a szervezetet. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Mivel a hőmérséklet az éjszakai órákban is magas, ezért nyugtalanul aludhatunk, nem tudjuk kipihenni magunkat, a szervezet egyre jobban elfárad. Érdemes a szervezetünk terhelését átmenetileg megszüntetni  akár vízparton, de 1-2 óra eltöltése klimatizált helyen is sokat segíthet. Mindezek mellett nagyon erős UV-sugárzás ellen is védekezzünk lehetőleg világos, természetes anyagú ruházat, széles karimájú kalap, napszemüveg viselésével, valamint megfelelő faktorszámú naptej használatával. (2026.08.03)

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