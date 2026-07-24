Megjött a döntés, amitől rettegett Európa: azonnali büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok

Egységesen új vámokat vezet be az Egyesült Államok csaknem teljes importja után a kényszermunka tilalmáról szóló előírás megsértésére hivatkozva – jelentette be az amerikai adminisztráció csütörtökön.

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Irodája (Office of the United States Trade Representative) által kiadott közlemény szerint az új, 10 és 12,5 százalékos vámtételek 60 országra vonatkoznak és az Egyesült Államok által importált áruk 99 százalékát érintik.

Az intézkedés péntektől lép életbe, egy időben azzal, hogy a korábbi, átmeneti időre alkalmazott 10 százalékos vámok lejárnak. A lépés hatálya alá tartozik az Európai Unió, Kanada, Mexikó, az Egyesült Királyság, Japán, Dél-Korea és Tajvan is.

Az intézkedést a Trump-adminisztráció a kereskedelmi törvény kényszermunka tilalmáról szóló cikkelyére alapozza, és azt állítja, hogy a vámok alá eső országok nem hoztak megfelelő intézkedéseket a kényszermunka révén létrehozott árucikkek betiltása érdekében.

A közlemény szerint az érintett országok körét a kereskedelmi képviselő irodájának vizsgálatai alapján határozták meg.

Az új vámok az év első felében 150 napra bevezetett 10 százalékos globális vámot hivatottak pótolni, amelyet februárban azt követően jelentett be az amerikai adminisztráció, hogy a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek találta a Donald Trump elnök által szorgalmazott országokra szabott vámok alapjául szolgáló magyarázatot, és megsemmisítette azokat.

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Kaja Kallas: alaptalan az új amerikai importvám bevezetésének indoklása

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint nem megalapozottan vet ki vámokat az Egyesült Államok az európai árukra arra hivatkozva, hogy az Európai Unióban hiányos a kényszermunka-ellenőrzés. A Manilában megrendezett ASEAN-csúcstalálkozón részt vevő Kaja Kallas pénteken nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek.

Kaja Kallas a döntés kapcsán kijelentette, hogy "ha összehasonlítjuk a munkajogunkat az Egyesült Államokéval, akkor fizetett szabadságunk van, nagyon jó munkakörülményeket biztosítunk az alkalmazottainknak, szóval az amerikai indok nem igazán megalapozott".