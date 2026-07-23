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Orosz vadászgép zuhant le Moszkva mellett: újabb támadás történhetett?
A pilóta sértetlenül katapultálni tudott, kiképzőrepülés során történt az eset.
Lezuhant egy orosz Szu–57-es vadászgép a moszkvai agglomerációban egy kiképzőrepülés során. A gép lakatlan területre zuhant, a pilóta pedig még időben, sértetlenül katapultált.
Az RBK-Ukrajina hírügynökség által szemlézett orosz közösségi médiás beszámolók és felvételek szerint a vadászgép a főváros közelében fekvő Lucsino településnél, egy folyó melletti mezőre zuhant, majd kigyulladt. A baleset közvetlen oka egyelőre ismeretlen.
A Szuhoj vállalat által gyártott Szu–57-es az orosz légierő legmodernebb harci repülőgépe. Bár a hivatalos adatok szerint ötödik generációs lopakodó vadászgép, a szakértők szerint a radarvisszaverő képesség hiányosságai miatt a valóságban inkább a 4,5. generációba sorolható.
Oroszország már értékesítette a típust Algériának, és a jövőben további külföldi eladásokat is tervez. Annak ellenére azonban, hogy a vadászgép az orosz haderő csúcstechnológiáját képviseli, az ukrajnai frontvonalon történő éles bevetéséről eddig nincsenek megerősített információk.
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