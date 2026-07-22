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Egyre nagyobb volt a nyomás, végül lépett Zelenszkij: leváltotta a főparancsnokot
Jelentős változás történt az ukrán hadsereg élén: Volodimir Zelenszkij leváltotta Olekszandr Szirszkij főparancsnokot, helyére pedig Mihajlo Drapatijt nevezte ki. A döntésre azt követően került sor, hogy napok óta tüntetések zajlottak Szirszkij menesztését követelve, miközben az ukrán vezetésen belül is egyre élesebb konfliktus bontakozott ki a hadsereg irányítása és reformja körül.
Az államfő azután döntött így, hogy napok óta zajlanak a főparancsnok leváltását követelő tömegtüntetések Kijevben és az ország más városaiban. "Úgy döntöttem, hogy a hadsereg új főparancsnoka Mihajlo Drapatij lesz" - írta Zelenszkij, köszönetet mondva Olekszandr Szirszkijnek és minden katonának az első vonalban kiépített szilárd állásokért.
"Egy a közös kívánságunk: győzelem az ellenség felett, (megfelelő) feltételek a fronton és olyan nyomás Oroszországra, amely a béke irányába kényszeríti" - közölte Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazásban kedd késő este.
Az államfő szerint "az út jelentős részét már megtették, Ukrajna védelme folytatódik, és minden harcos méltó bánásmódot érdemel". A hatvanéves Szirszkij 2024 óta töltötte be a főparancsnoki posztot. Ő irányította egyebek mellett Kijev védelmét az orosz invázió 2022-es kezdetén.
A Szirszkij leváltását követelő tüntetések azután kezdődtek, hogy Zelenszkij július 14-én menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert. Fedorov azzal vádolta Szirszkijt, hogy kiszorította őt és akadályozta a hadsereg megreformálására irányuló kísérletét.
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A Moszkvában született és a tanulmányait az orosz fővárosban végző Szirszkij nem tudott megszabadulni a szovjet mentalitású tábornok hírétől: ellenfelei szerint nem tulajdonított nagy jelentőséget az emberi veszteségeknek, ami miatt a "mészáros" ragadványnevet kapta. Zelenszkij azt is bejelentette, hogy "illendő állást" ajánlott fel Fedorovnak, az ország technológiai komponensének felügyeletét.
A 35 éves Mihajlo Fedorov a technológia világából érkezett, soha nem szolgált a hadseregben, a drónok számának megsokszorozását és az új technológiák tömeges felhasználását szorgalmazta, valamint a fegyveres erők mélyreható átszervezésére törekedett.
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