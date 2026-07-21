Rémálommá vált a városnézés: késsel támadt egy férfi turistákra a népszerű mediterrán látványosságnál

Kedd reggel megkéselt egy görög-amerikai turistapárt egy hatvanéves férfi az athéni Akropolisz közelében. Bár a sérülteket kórházba szállították, állapotuk szerencsére nem életveszélyes. A vélhetően mentális zavarokkal küzdő elkövetőt a rendőrök a helyszínen elfogták, a támadás a jelenlegi adatok szerint véletlenszerű volt - tudósított az AP News.

Az incidens röviddel reggel nyolc óra után történt a régészeti terület és az Akropolisz Múzeum bejárata melletti sétálóutcán. A támadás során az 53 éves férfi olyan súlyos karsérülést szenvedett, hogy a sebesülés ellátásához érszorítót is alkalmazni kellett, míg a 48 éves nő a lábán sérült meg könnyebben. A mentők mindkét áldozatot egy közeli kórházba szállították.

A görög sajtó beszámolói szerint a gyanúsított már a bűncselekmény előtt is találomra fenyegette a járókelőket a késével, a rendőrséget pedig az egyik szemtanú értesítette. A hatóságok a helyszínen elfogták a görög állampolgárságú támadót, akit még kedden ügyész elé állítanak a vádemelés érdekében. Bár a pontos indíték egyelőre tisztázatlan, a rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető pszichés problémákkal küzdhet.

A késelés nem okozott fennakadást a környékbeli turisztikai látványosságok működésében, így a műemlékek továbbra is zavartalanul látogathatók. A támadás éppen nyitáskor történt. A kora reggeli órák különösen népszerűek a látogatók körében, akik így próbálják elkerülni a Görögországot jelenleg is sújtó nyári kánikulát.