Egyre kevesebb a kórházi ágy az Európai Unióban, Magyarországon is jelentős visszaesést mértek az utóbbi években.
Rémálommá vált a városnézés: késsel támadt egy férfi turistákra a népszerű mediterrán látványosságnál
Kedd reggel megkéselt egy görög-amerikai turistapárt egy hatvanéves férfi az athéni Akropolisz közelében. Bár a sérülteket kórházba szállították, állapotuk szerencsére nem életveszélyes. A vélhetően mentális zavarokkal küzdő elkövetőt a rendőrök a helyszínen elfogták, a támadás a jelenlegi adatok szerint véletlenszerű volt - tudósított az AP News.
Az incidens röviddel reggel nyolc óra után történt a régészeti terület és az Akropolisz Múzeum bejárata melletti sétálóutcán. A támadás során az 53 éves férfi olyan súlyos karsérülést szenvedett, hogy a sebesülés ellátásához érszorítót is alkalmazni kellett, míg a 48 éves nő a lábán sérült meg könnyebben. A mentők mindkét áldozatot egy közeli kórházba szállították.
A görög sajtó beszámolói szerint a gyanúsított már a bűncselekmény előtt is találomra fenyegette a járókelőket a késével, a rendőrséget pedig az egyik szemtanú értesítette. A hatóságok a helyszínen elfogták a görög állampolgárságú támadót, akit még kedden ügyész elé állítanak a vádemelés érdekében. Bár a pontos indíték egyelőre tisztázatlan, a rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető pszichés problémákkal küzdhet.
A késelés nem okozott fennakadást a környékbeli turisztikai látványosságok működésében, így a műemlékek továbbra is zavartalanul látogathatók. A támadás éppen nyitáskor történt. A kora reggeli órák különösen népszerűek a látogatók körében, akik így próbálják elkerülni a Görögországot jelenleg is sújtó nyári kánikulát.
Magyar Péter miniszterelnök videóüzenetben reagált arra, hogy Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki jelölést.
Meglepő bejelentés: tengeri blokád alá vonták a gazdag olajkirályságot, brutális drágulás jöhet az üzemanyagnál?
lépés újabb veszélyt jelenthet a globális energiaellátásra, miközben Irán állítólag arra ösztönzi szövetségesét, hogy zárja le a Báb el-Mandeb-szorost.
Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki az elemzők: olyan gazdasági krízis fenyeget, amire muszáj felkészülni
Újabb lendületet kapott az energiaárak emelkedése hétfőn, miután tovább fokozódott a katonai konfliktus az Egyesült Államok és Irán között.
Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy a gép védelmi rendszereit a lehető legmagasabb szintre fejlesztik
Kilencedik egymást követő napja hajtott végre légicsapásokat az Egyesült Államok Irán ellen, miközben tovább nő a feszültség a Hormuzi-szoros körül.
Andy Burnham hétfőn hivatalosan is átvette a brit miniszterelnöki posztot, miután Keir Starmer benyújtotta lemondását.
Ameddig Trump a vb-döntőn parádézott, az USA kemény csapást mért Iránra: kezd durvulni a háború a Közel-Keleten
Tovább mélyül a közel-keleti konfliktus: az Egyesült Államok immár kilencedik egymást követő napon hajtott végre légicsapásokat iráni célpontok ellen
Több mint ezerötszázan betegedtek meg bélfertőzéssel, amelyet a gyanú szerint az ivóvízhálózatba került szennyezett folyóvíz okozott
Kiléptetheti Donald Trump az Egyesült Államokat a NATO-ból? Megszólalt a szakértő, komoly bajban van a szövetség
A Financial Times arra is emlékeztet, hogy Washington mintegy ötezer katona kivonását jelentette be Németországból.
Megtörte a csendet az egyik leggazdagabb orosz oligarcha: négy forgatókönyvet vázolt fel Oroszország jövőjéről, szinte mind katasztrofikus
Ritka interjút adott Andrej Melnicsenko, Oroszország egyik leggazdagabb üzletembere.
Donald Trump megfenyegette Kanadát, újabb vámokat is kilátásba helyezett: egészen szürreális az indok
A kanadai kormány közlése szerint a két állam folyamatos kapcsolatban áll egymással, és régóta együttműködik a hasonló katasztrófák kezelésében.
Sokkoló adatok láttak napvilágot: kétszer gyorsabban forrósodik Európa, mint az átlag - Magyarországnak is fájni fog
Számos ország már megkezdte a gyakorlati felkészülést.
Óriási káosz az ukrán hadseregben: egymásnak esett a védelmi miniszter és a főparancsnok - a katonák már tudják, kinek az oldalán állnak
A felhívás azután látott napvilágot, hogy Mihajlo Fedorov védelmi miniszter egy sajtótájékoztatón kijelentette, Ukrajnának le kell váltania Olekszandr Szirszkij főparancsnokot.
Bár a létesítményben keletkezett károkat nem részletezte, megerősítette, hogy a településen két ember megsérült, egy közeli szülészeti klinikát pedig ki kellett üríteni.
Hamarosan új miniszterelnök lép hivatalba: minden szükséges lépés kész, átveheti a hatalmat elődjétől
Pénteken megválasztották Andy Burnhamet a brit Munkáspárt új vezetőjévé, hamarosan a miniszterelnöki posztot is átveszi elődjétől.
Történelmi döntést hozott a parlament: ehhez már vélhetően nem nyúlnak, hosszú évekre eldőlhetett minden
A japán parlament elfogadta azt a törvényt, amely enyhíti a császári trónöröklés szabályait - női leszármazott azonban továbbra sem ülhet majd a trónra.
Rendkívüli csapás érte Ukrajnát az éjjel: brutális pusztítást végzett az orosz hadsereg, védtelen civilek vesztették életüket
Az eddigi adatok szerint legkevesebb három ember meghalt, több mint tízen pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapások következtében Odesszában és Herszonban.
Ismét kiújultak a fegyveres összecsapások az Egyesült Államok és Irán között a Közel-Keleten.