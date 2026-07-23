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Világ

Egyre nagyobb az üzemanyagkrízis Oroszországban: évtizedek óta nem látott káoszt okoztak az ukrán támadások

Pénzcentrum
2026. július 23. 12:28

Oroszország jelentős benzinbehozatalra kényszerül, miután az ukrán dróntámadások súlyos károkat okoztak a belföldi kőolaj-finomítói kapacitásokban. A Szovjetunió felbomlása óta példátlan, oroszok tízmillióit érintő üzemanyagválság enyhítésére elsősorban Indiából és Fehéroroszországból érkeznek szállítmányok az országba.

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A becslések szerint az ukrán csapások mintegy 40 százalékkal vetették vissza az orosz finomítási kapacitást. A kialakult hiány miatt számos orosz régióban mennyiségi korlátozást vezettek be a lakossági benzinvásárlásra, a fogyasztóknak pedig esetenként órákat vagy akár napokat kell sorban állniuk az üzemanyagtöltő állomásokon. A Financial Times becslései szerint a krízis nagyjából 50 millió embert érint közvetlenül.

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A kieső mennyiség pótlására a napokban egy 42 ezer tonna benzint szállító tankerhajó érkezik az indiai Vádinar finomítójából az észak-oroszországi Beloje More-i terminálhoz. A vádinari üzemet tulajdonló vállalatban az orosz állami Rosznyefty 49 százalékos részesedéssel bír, és a finomítóban feldolgozott nyersolaj túlnyomó többsége is Oroszországból származik. Július elején összesen legalább 60 ezer tonna benzint indítottak útnak Indiából, ami az orosz napi fogyasztás mintegy 60 százalékának felel meg.

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India mellett a szintén főként orosz kőolajat feldolgozó Fehéroroszország is drasztikusan növelte az orosz piacra irányuló exportját. Júniusban Fehéroroszország 184 ezer tonna üzemanyagot szállított keleti szomszédjának, ami az előző hónaphoz képest háromszoros, éves összevetésben pedig 184-szeres növekedést jelent.

Alekszandr Novak energetikáért felelős miniszterelnök-helyettes július elején hivatalosan is megerősítette a kőolajtermék-import megkezdését. Vlagyimir Putyin elnök egy gazdasági témájú egyeztetésen szintén érintette az üzemanyagválság kérdését, ám átmenetinek nevezte a nehézségeket, hangsúlyozva, hogy azok nincsenek érdemi hatással az ország általános gazdasági folyamataira.
Címlapkép: Getty Images
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