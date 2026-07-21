Tizedik éjszakája tart a pokol: döbbenetes válaszlépésre szánta el magát az Egyesült Államok a közel-keleti háborúban

A Pentagon közlése szerint csaknem száz amerikai katona sebesült meg július 7. óta, miközben az Egyesült Államok és Irán már az egymást követő tizedik éjszaka mért egymásra kölcsönös csapásokat. Pete Hegseth védelmi miniszter a konfliktus kiújulása óta először áll a kongresszusi képviselők elé, hogy beszámoljon a helyzetről - jelentette a CNN.

Sean Parnell, a Pentagon szóvivője elmondta, hogy a sérülések túlnyomó többsége enyhe agyrázkódás volt, és az érintett katonák 96 százaléka már vissza is tért a szolgálatba. A tárca ezzel a New York Times azon értesülésére reagált, amely szerint a minisztérium eltitkolta a harcokban megsérült katonák valós számát. A CNN korábban arról számolt be, hogy a hadsereg késlekedett a sérülésekről szóló adatok közzétételével, amit biztonsági okokkal indokoltak.

Az amerikai hadsereg hétfőről keddre virradó éjszaka újabb támadásokat intézett iráni célpontok ellen, ezúttal parancsnoki központokat és haditengerészeti eszközöket célozva. Ez volt a támadássorozat tizedik éjszakája. Az iráni állami média több helyszínről, köztük Bandar-Abbászból, Kesm-szigetéről és a déli Hormozgán tartomány egyik körzetéből is robbanásokat jelentett. A légicsapásokra néhány órával azután került sor, hogy Donald Trump elnök megtorlást ígért három amerikai katona haláláért.

A Hormuzi-szorosban tovább fokozódtak a kereskedelmi hajók elleni támadások. A brit tengerészeti hatóság tájékoztatása szerint Omán partjainál lövedék talált el egy tartályhajót, amelynek legénysége mentőcsónakokban menekült el, emellett másik két hajót is találat ért. A stratégiai fontosságú vízi úton folyamatosan visszaesik a forgalom, a MarineTraffic adatai alapján hétfőn már csak kilenc hajó kelt át a szoroson. Az amerikai hadsereg ezzel szemben azt közölte, hogy május eleje óta mintegy 900 kereskedelmi hajó biztonságos áthaladását garantálta.

A konfliktus a tágabb régióra is átterjedt. Kuvait közleménye szerint az éjszaka folyamán ellenséges rakétákat és drónokat semmisített meg, míg Jordánia három, iráni területről indított rakétát lőtt le. Mindeközben az Egyesült Államok tovább erősíti közel-keleti légi jelenlétét, az elmúlt napokban ugyanis több tucat amerikai légi utántöltő repülőgép érkezett Izraelbe.

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Diplomáciai közvetítők egy tíznapos tűzszünet lehetőségét vetették fel az Egyesült Államok és Irán között, ám Washington tartózkodóan reagált, jelezve, hogy Donald Trump aligha fogadná el a javaslatot. Ezzel párhuzamosan az izraeli hadsereg egy kísérleti program keretében megkezdte a részleges kivonulást Libanonból, így az amerikai közvetítéssel kidolgozott, tizennégy pontos keretmegállapodás alapján három dél-libanoni falu ellenőrzését már át is adta a libanoni fegyveres erőknek.