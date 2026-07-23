Óriási tűzvész egy fővárosi ipari parkban: még a magyar miniszter is azonnal megszólalt a katasztrófáról

Háromezer négyzetméteren gyulladtak ki a napelemek szerda este egy soroksári raktárépület tetején, a lángokat a fővárosi hivatásos és önkéntes tűzoltók nagy erőkkel fékezték meg.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a tűz a XXIII. kerületi Európa utcában, a BILK Ipari Park egyik raktárépületének tetején keletkezett. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, akik létrasugárral, valamint több víz- és védősugárral először körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megmenteni az épület csarnokrészét.

A tűzesetről Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, a térség országgyűlési képviselője is beszámolt Facebook-oldalán. Bejegyzésében azt írta, hogy a soroksári BILK Ipari Parkban egy raktárépület teteje gyulladt ki, és a helyszínen a tűzoltók mellett a mentőszolgálat és a rendőrség is dolgozott. A miniszter közlése szerint az első információk alapján a tüzet sikerült rövid időn belül megfékezni. A tűz keletkezésének okát továbbra is vizsgálják.