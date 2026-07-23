Egyre brutálisabb, ami vidéken történik: ezreket kellett kitelepíteni, tovább tombolnak az erdőtüzek

A lángok nemcsak Franciaországban, hanem Európa több más országában, így Olaszországban és Spanyolországban is súlyos pusztítást végeznek - közölte a BBC.

Franciaország délnyugati részén mintegy tizenkétezer embert kellett kimenekíteni a megfékezhetetlenül pusztító erdőtüzek miatt, alig néhány nappal azután, hogy két tűzoltó életét vesztette a bordeaux-i repülőtér közelében.

A Gironde megyei önkormányzat tájékoztatása szerint a tűz már több mint kétezer hektárnyi területet emésztett fel. Az erdős övezetekben biztonsági okokból megtiltották a belső égésű és az elektromos motorok használatát, emellett számos utat lezártak a forgalom elől. Bár csütörtökön nem érkezett jelentés újabb sérültekről, az AFP hírügynökség beszámolója alapján a kimenekítettek között nagyjából tízezer turista is volt.

Gironde megyében továbbra is a legmagasabb fokú, vörös riasztás van érvényben, a veszélyeztetett erdőségeket és a környező szabadidős létesítményeket pedig lezárták. A régió egyike azoknak a francia területeknek, amelyeket a nyáron Európán végigsöprő, rendkívül hosszan tartó hőhullámok miatt pusztító erdőtüzek sújtottak.

Franciaország a héten elhunyt két tűzoltóra emlékezik. Laurent Nuñez belügyminiszter részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és kiemelte a kormány végtelen háláját, valamint megingathatatlan támogatását a gyászoló családok felé.

Olaszországban szintén tragédia történt, ahol Alessandro Marchi tűzoltó veszítette életét a San Cataldo-i tűz oltása közben. Matteo Piantedosi belügyminiszter méltatásában hangsúlyozta, hogy a tűzoltó a közösség szolgálata közben hunyt el. Salvo Cocina, a szicíliai polgári védelem vezetője elmondta, hogy a szigeten több mint 350 tűzfészek alakult ki, és a tíz nagyobb kiterjedésű tűz miatt elővigyázatosságból lakossági kitelepítéseket is el kellett rendelni. A szakember hozzátette, hogy a tüzeket emberi tevékenység okozta, így a tűzoltás mára nemcsak környezeti, hanem komoly társadalmi és közrendi problémává is vált.

Spanyolországban a lángok már Madrid környékét is elérték, de az éjszaka folyamán a kimenekített lakosok többsége visszatérhetett az otthonába, kivéve a Villa del Prado-i területen élőket. A térségben továbbra is aktív az egyik tűzfészek, amelynek megfékezésén közel kilencven tűzoltó dolgozik egy helikopter támogatásával. A hatóságok csütörtökön ismét rendkívüli tűzveszélyre figyelmeztettek, miközben a spanyol meteorológiai szolgálat 36 fokos csúcshőmérsékletet jelzett előre.

A Copernicus Klímaváltozási Szolgálat áprilisi jelentése rámutat, hogy 2025-ben Európa területének legalább 95 százalékán az átlagosnál magasabb hőmérsékletet mértek, és jelenleg a kontinens melegszik a leggyorsabban az egész világon. A dokumentum szerint a tavalyi évben mind az erdőtüzek által felperzselt területek nagysága, mind pedig a tüzek okozta károsanyag-kibocsátás rekordszintet ért el.